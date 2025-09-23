Andrea Stella: «Kein guter Tag für beide Fahrer»

Das McLaren-Duo erlebte in Baku kein gutes Rennen: Oscar Piastri schied schon früh aus. Lando Norris sah die Zielflagge, wurde aber nur Siebter. Teamchef Andrea Stella geht der Frage nach: Wer hatte den schlechteren Tag?

Die Ausgangslage für den Aserbaidschan-GP war für die McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris bereits schwierig. Nach seinem Q3-Crash musste Oscar Piastri den 17. Grand Prix des Jahres von Startplatz 9 in Angriff nehmen. Lando Norris kam zwar ohne Mauerkontakt durchs Abschlusstraining, musste sich aber mit Platz 7 begnügen.

Auch am Rennsonntag hatte das Duo kein Glück. Piastri legte einen Frühstart hin, fiel ans Ende des Feldes zurück und landete in der Mauer. Sein Teamkollege und WM-Gegner kam zwar ins Ziel, wurde aber nur Siebter. Beide waren nach dem Fallen der Zielflagge frustriert und stellten sich selbst kein gutes Zeugnis aus.

Teamchef Andrea Stella wurde im Fahrerlager von Baku gefragt, welcher seiner beiden Schützlinge den schlechteren Tag hatte. Und der Italiener winkte ab: «Es war kein guter Tag für beide Fahrer – und das aus offensichtlichen Gründen. Vielleicht hätten wir an diesem Wochenende Max Verstappen auch nicht schlagen können, wenn alles perfekt gelaufen wäre. Aber sowohl Oscar als auch Lando hatten die Chance, mit unserem Auto einen Podestplatz einzufahren.»

«Oscar muss ohne neue WM-Punkte abreisen, aber er hat viel gelernt. Ich habe bereits mit ihm geredet und er ist schon dabei, alles zu verarbeiten und seine Lehren zu ziehen. Aber von Startplatz 9 wären sowieso nicht die grossen Punkte-Gewinne möglich gewesen», erklärte der Ingenieur mit Blick auf den Australier.

Und über Norris sagte Stella: «Er hatte die Chance, viele Punkte zu holen – sowohl im Rennen als auch tags zuvor im Qualifying. Aber wir haben ihm nicht das Auto gegeben, um sich durchs Feld nach vorne zu kämpfen. Tatsächlich hatte er ein gutes Rennen, finde ich. Er hat sich aus allem Ärger rausgehalten und eine saubere Fahrt gezeigt. Ihm fehlte einfach das nötige Tempo.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20