Lando Norris: Entscheidender Fehler im Baku-GP
Lando Norris
Es wäre die grosse Chance gewesen, den Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri zu verringern. Denn der McLaren-Teamkollege von Lando Norris patzte auf dem Strassenkurs von Baku und ging leer aus. Doch am Ende musste sich der WM-Zweite mit dem siebten Rang und sechs frischen Zählern begnügen.
Teamchef Andrea Stella war überzeugt: Das Auto des Briten war die Ursache dafür, dass er nach seinem Qualifying-Crash tags zuvor und dem Start von Position 9 keine starke Aufholjagd zeigen konnte. «Wir hatten gehofft, ihm ein Auto geben zu können, mit dem er überholen kann. Aber Tatsache ist, dass er nicht schnell genug war, um in der letzten Kurve einem Fahrer dicht zu folgen und in der Folge auf der Geraden anzugreifen. Deshalb steckte er das ganze Rennen im Verkehr fest», erklärte der Italiener nach dem 17. Grand Prix der Saison.
Doch Norris leistete sich auch einen Fehler, der ihm wohl alle Chancen auf eine gute Aufholjagd nahm: Den Restart nach der Safety-Car-Phase, die sein Stallgefährte mit seinem Crash ausgelöst hatte, verschlief der 25-Jährige. Der Preis war der Positionsverlust an Charles Leclerc.
GP-Veteran und «Sky Sports F1»-Experte Anthony Davidson sagte dazu: «Schon in den Nachwuchsklassen willst du als Fahrer unter keinen Umständen, dass beim Restart die Jungs vor dir wegziehen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und du willst die Vordermänner nicht davonstürmen lassen. Doch Lando ging zu spät aufs Gas, und Leclerc hinter ihm tat genau das, was man tun muss. Er hatte etwas mehr Grip und konnte den Job schnell erledigen. Dieser Positionsverlust war sicherlich sehr enttäuschend für Lando.»
Denn dadurch nahm sich der neunfache GP-Sieger die Chance, weiter nach vorne zu kommen. Gemeinsam mit Leclerc machte er kurzen Prozess mit Isack Hadjar, doch dann steckte er hinter dem Ferrari und dem Red Bull Racing-Renner von Yuki Tsunoda fest. Hätte er seine Position verteidigt, hätte er vielleicht die Chance nutzen können, den Japaner zu überholen. Doch so war er nicht in der Lage, Leclerc anzugreifen, da dieser in der DRS-Zone hinter Tsunoda den Heckflügel flachstellen durfte.
