Lando Norris: Entscheidender Fehler im Baku-GP

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist sich sicher: Das vergleichsweise bescheidene Ergebnis von Lando Norris geht auf die Performance des Autos zurück. Doch der Brite leistete sich auch einen entscheidenden Fehler.

Es wäre die grosse Chance gewesen, den Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri zu verringern. Denn der McLaren-Teamkollege von Lando Norris patzte auf dem Strassenkurs von Baku und ging leer aus. Doch am Ende musste sich der WM-Zweite mit dem siebten Rang und sechs frischen Zählern begnügen.

Teamchef Andrea Stella war überzeugt: Das Auto des Briten war die Ursache dafür, dass er nach seinem Qualifying-Crash tags zuvor und dem Start von Position 9 keine starke Aufholjagd zeigen konnte. «Wir hatten gehofft, ihm ein Auto geben zu können, mit dem er überholen kann. Aber Tatsache ist, dass er nicht schnell genug war, um in der letzten Kurve einem Fahrer dicht zu folgen und in der Folge auf der Geraden anzugreifen. Deshalb steckte er das ganze Rennen im Verkehr fest», erklärte der Italiener nach dem 17. Grand Prix der Saison.

Doch Norris leistete sich auch einen Fehler, der ihm wohl alle Chancen auf eine gute Aufholjagd nahm: Den Restart nach der Safety-Car-Phase, die sein Stallgefährte mit seinem Crash ausgelöst hatte, verschlief der 25-Jährige. Der Preis war der Positionsverlust an Charles Leclerc.

GP-Veteran und «Sky Sports F1»-Experte Anthony Davidson sagte dazu: «Schon in den Nachwuchsklassen willst du als Fahrer unter keinen Umständen, dass beim Restart die Jungs vor dir wegziehen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und du willst die Vordermänner nicht davonstürmen lassen. Doch Lando ging zu spät aufs Gas, und Leclerc hinter ihm tat genau das, was man tun muss. Er hatte etwas mehr Grip und konnte den Job schnell erledigen. Dieser Positionsverlust war sicherlich sehr enttäuschend für Lando.»

Denn dadurch nahm sich der neunfache GP-Sieger die Chance, weiter nach vorne zu kommen. Gemeinsam mit Leclerc machte er kurzen Prozess mit Isack Hadjar, doch dann steckte er hinter dem Ferrari und dem Red Bull Racing-Renner von Yuki Tsunoda fest. Hätte er seine Position verteidigt, hätte er vielleicht die Chance nutzen können, den Japaner zu überholen. Doch so war er nicht in der Lage, Leclerc anzugreifen, da dieser in der DRS-Zone hinter Tsunoda den Heckflügel flachstellen durfte.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20