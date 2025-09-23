Formel-1-Rookie Isack Hadjar: «Das kotzt mich an»

Formel-1-Talent Isack Hadjar schaffte es in Baku als Zehnter in die Punkte. Der Franzose aus dem Racing Bulls Team war dennoch nicht zufrieden. Er ärgerte sich über einen kostspieligen Fehler, den er machte.

Den GP in Baku durfte Isack Hadjar nach seinem Q3-Einzug von Startplatz 8 in Angriff nehmen. Der Franzose gehörte wie sein Racing Bulls-Teamkollege Liam Lawson und Williams-Pilot Carlos Sainz zu jener kleinen Gruppe von Piloten, die das Timing richtig hinbekamen und schon früh eine gezeitete Runde drehten.

Während Sainz und Lawson aber auf den Plätzen 2 und 3 landeten, musste sich Hadjar aber mit dem achten Platz begnügen. Das lag an einem Ausritt in der 16. Kurve, der viel Zeit kostete. Im Rennen wiederholte er den Fehler und verlor dabei zwei Positionen an Charles Leclerc und Lando Norris. Auch Lewis Hamilton überholte ihn, und sorgte damit, dass er nach einem zunächst starken Restart auf Position 10 zurückfiel.

Auf diesem Platz kam er auch ins Ziel – und schaffte es damit gerade noch in die Punkte. Dass alle anderen vier Red Bull-Piloten vor ihm abgewunken wurden, dürfte den ehrgeizigen Nachwuchsfahrer aber gewurmt haben. Noch mehr ärgerte er sich aber über seinen eigenen Fehler. Obwohl er nach dem Rennen sagte: «Es besteht die Möglichkeit, dass ich das Rennen sowieso auf diesem Platz beendet hätte, auch wenn dieser Fehler nicht gewesen wäre.»

Hadjar gestand aber auch: «Ich glaube nicht, dass es das Rennen gross verändert hätte, aber es hätte das Rennen ändern können, und ich habe mir diesen Schnitzer erlaubt. Das kotzt mich an, ich kann es mir nicht erlauben, in wichtigen Augenblicken solche Fehler zu machen. Ich bin sauer, dass ich schon im Qualifying den Wind nicht mit einberechnet habe. Und im Rennen unterlief mir der gleiche Fehler – und das macht mich noch wütender.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20