Charles Leclerc: Klare Kritik an F1-Sprint-Pläne

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat unlängst seine Sprint-Pläne offenbart und wieder die Idee der umgekehrten Start-Reihenfolge auf den Tisch gebracht. Ferrari-Star Charles Leclerc wurde in Baku darauf angesprochen.

In der MotoGP-WM wird bereits an jedem Rennwochenende auch ein Sprintrennen ausgetragen, in der Vierrad-Königsklasse finden hingegen nur sechs der 24 WM-Runden im Sprint-Format statt. Geht es nach den Formel-1-Verantwortlichen, dann sollen es bald mehr werden, denn die Zuschauerzahlen und Umfragen zeigen, dass die Mini-Rennen bei vielen Fans gut ankommen.

Die Rede ist von einer Verdoppelung der Anzahl Rennwochenenden, an denen die GP-Stars gleich zwei Qualifyings und Rennen absolvieren müssen. Das wäre beim aktuellen WM-Kalender-Umfang die Hälfte aller Kräftemessen. Formel-1-Superstar Lewis Hamilton begrüsst das Vorhaben, er habe schon vor Jahren gefordert, das Format der Rennwochenenden dynamischer zu gestalten, erinnerte er, als er darauf angesprochen wurde.

Sein Teamkollege Charles Leclerc ist da skeptischer. Er sagt: «Wir haben bisher noch nicht wirklich viel darüber gesprochen. Aber meiner Ansicht nach ist die Anzahl Sprint-Wochenenden, die wir haben, ausreichend. Ich würde nicht unbedingt mehr wollen.»

Noch klarer fällt sein Urteil beim Thema umgekehrte Startreihenfolge aus. Demnach würden die schnellsten Acht oder Zehn in umgekehrter Reihenfolge ins Rennen starten. Auch dafür hat sich Domenicali ausgesprochen. Leclerc meint hingegen: «Ich weiss nicht, zumindest nicht an einem normalen Wochenende. Für die Sprints kann man das in Erwägung ziehen, aber es ist wirklich nichts, was zur DNA der Formel 1 gehören sollte.»

Ganz generell sei er der Meinung, die Formel 1 solle so bleiben, so wie sie jetzt ist, betonte der 27-Jährige aus Monte Carlo. «Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas neu erfinden müssen», betonte der aktuelle WM-Fünfte.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20