Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

​Große Trauer bei Lewis Hamilton: Seine Englische Bulldogge Roscoe ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Das teilte der Ferrari-Fahrer am 29. September auf Instagram mit.

Traurige Neuigkeiten für Lewis Hamilton! Der Ferrari-Pilot trauert um seinen Hund Roscoe. Am 29. September teilte Hamilton auf Instagram mit: Sein geliebter Hund ist einen Tag zuvor an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben.

Der 40-jährige Hamilton schreibt: «Nachdem er vier Tage lang an lebenserhaltenden Maßnahmen hing und mit aller Kraft gekämpft hatte, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat bis zum Schluss nie aufgehört zu kämpfen.»

«Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben. Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in Ehren halten.»



«Obwohl ich Coco verloren hatte, musste ich noch nie einen Hund einschläfern lassen, obwohl ich weiß, dass meine Mutter und viele enge Freunde dies schon tun mussten. Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, und ich fühle mich allen, die den Verlust eines geliebten Haustieres erlebt haben, tief verbunden. Obwohl es so schwer war, war es einer der schönsten Teile meines Lebens, ihn zu haben, ihn so tief zu lieben und von ihm zurückgeliebt zu werden.»



«Ich danke allen für die Liebe und Unterstützung, die ihr Roscoe über die Jahre entgegengebracht habt. Es war etwas ganz Besonderes, dies miterleben und spüren zu dürfen. Er starb am Sonntagabend, dem 28. September, in meinen Armen.»



Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton pflegte eine sehr enge Bindung zu seinem Hund, beide ernährten sich vegan und sie verbrachten viel Zeit miteinander. 2013 hatte Hamilton Roscoe adoptiert. Immer wieder zeigte sich Hamilton auf Social Media gemeinsam mit seiner Bulldogge: zusammen an der Rennstrecke, im Bett oder beim Musikmachen.



Bei seinem Heim-GP in Silverstone brachte Hamilton Roscoe oft mit an die Strecke, auch in diesem Jahr, erstmals in Ferrari-Rot. Doch zuletzt hatte Roscoe immer wieder Gesundheitsprobleme. Im Frühjahr, damals schon stattliche 12,5 Jahre alt, hatte die Bulldogge eine Lungenentzündung. Nun die erneute Erkrankung.



Am Freitag hatte Hamilton mitgeteilt, dass Roscoe erneut an einer Lungenentzündung leide, bei der Behandlung im Krankenhaus einen Herzstillstand erlitten habe und im Koma liege.



Lange hatte Hamilton zwei Hunde, doch die Hündin Coco starb im Sommer 2020. Nach dem Tod von Roscoe ist Hamilton nun allein. Seine Haustiere hatte er oft als seine Familie bezeichnet.