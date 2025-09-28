McLaren-Teamchef Stella: Warnung vor Red Bull Racing

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen konnte die Lücke zu den WM-Spitzenreitern von McLaren zuletzt deutlich verringern. Andrea Stella sagt, wie sich die starke Form des Red Bull Racing-Stars auf McLaren auswirkt.

In den jüngsten beiden Grands Prix in Monza und Baku stand mit Max Verstappen der WM-Dritte auf dem höchsten Podesttreppchen. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich sowohl in Italien als auch in Aserbaidschan die Pole und nutzte diese am darauffolgenden Tag, um als Erster ins Ziel zu kommen.

Bereits in Monza warnte McLaren-Teamchef Andrea Stella: Die gute Form des Niederländers hatte nicht nur mit der Streckencharakteristik zu tun. Und er erklärte, dass er Verstappen beim Kampf um den WM-Titel immer noch als ernstzunehmenden Gegner ansieht. Dieser Eindruck verstärkte sich auf dem Strassenkurs von Baku, auf dem auch Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda als Sechster eine gute Punkteausbeute erzielte.

Auf die Frage, ob sich seine Schützlinge Oscar Piastri und Lando Norris nun, da Red Bull Racing wieder stärker auftritt, keine Fehler mehr leisten dürfen, sagte der Italiener: «Wenn du in der Formel 1 antrittst und da an der Spitze kämpfst, dann ist die Leistungsdichte so hoch, dass du dir niemals Fehler erlauben kannst. Denn deine Gegner sind bereit, die Chance zu ergreifen.»

«Das war etwa mit Mercedes in Kanada so, und auch mit Max Verstappen beim Saisonstart. Wir dürfen nicht vergessen, dass Red Bull Racing am Anfang zwei Rennsiege eingefahren hat. Danach liess ihre Performance nach, doch nun sind sie offenbar wieder im Rennen um Siege. Der Spielraum wird für uns sicherlich kleiner, wenn es um die Fahrer-WM geht», fügte der Ingenieur an.

Und Stella betonte auch: «Es gibt viele Lehren, die wir aus diesem Wochenende ziehen können, denn wir hatten nicht nur ein Auto, das nicht genug schnell war. Wir kämpften auch mit der Zuverlässigkeit, was Oscar wichtige Trainingszeit gekostet hat. Es gibt also viel für unsere Fahrer und das Team zu lernen.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20