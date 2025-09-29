Günther Steiner zum möglichen Horner-Comeback

​Die Wege von Red Bull und dem langjährigen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner haben sich 2025 getrennt. Ex-Haas-Steuermann Günther Steiner glaubt nicht, dass wir Horner so bald wiedersehen.

Am 9. Juli, kurz nach dem britischen Grand Prix in Silverstone, wurde Christian Horner von all seinen Aufgaben entbunden. Der 51-jährige Engländer war zwanzig Jahren lang Teamchef von Red Bull Racing und wurde durch den Franzosen Laurent Mekies ersetzt.

Seither kursieren zahlreiche Gerüchte, wann und in welcher Funktion Horner in die Königsklasse zurückkehren könnte. Vom Chefposten beim neuen Cadillac-Rennstall etwa war die Rede.

Doch davon will Dan Towriss, CEO des neuen GP-Teams, nichts wissen. Am 26. August 2025, als Cadillac die beiden Formel-1-Veteranen Sergio Pérez und Valtteri Bottas für die Saison 2026 bestätigte, sagte Towriss mit Entschlossenheit: «Es gab keine Gespräche mit Christian Horner, und es wird auch keine geben. Ich kann dieses Gerücht offiziell ersticken. Graeme Lowdon ist unser Teamchef, und er hat unser volles Vertrauen.»

Auch über eine Beschäftigung bei Alpine wurde spekuliert, doch der heutige Drahtzieher Flavio Briatore sagte: «Das ist derzeit kein Thema.»



Der langjährige Haas-Steuermann Günther Steiner ist der Ansicht, dass wir Horner eine ganz Weile lang nicht in der Königsklasse wiedersehen werden. Der 60-jährige Südtiroler sagt im Podcast Red Line: «Ich glaube, er wird noch ein bisschen warten. Er ist sehr motiviert, aber im Moment gibt es meiner Meinung nach nichts für ihn, was er tun könnte.»



«Ich kann mir gut vorstellen – er möchte Teil eines Teams sein, das ihm gehört. Doch ich glaube nicht, dass es etwas zu kaufen gibt. Ich weiss, dass er viel Geld hat, aber das reicht nicht aus, um ein Team zu kaufen. Solche Spekulationen sind weit hergeholt.»



«Horner würde nichts Anderes tun wollen, als Teamchef zu sein. Wenn er zu Alpine ziehen würde, um mit Flavio zusammenzuarbeiten, so würde das nicht funktionieren, Flavio und er beide in einer Führungsposition, das geht nicht. Dann müsste Briatore gehen, und es sieht nicht so aus, als würde Flavio bald irgendwo hingehen.»



Und im Portal Lottoland fügte der Meraner zum Thema Horner hinzu: «Ich glaube auch nicht, dass Aston Martin derzeit einen Christian Horner braucht. 2024 waren ein Problem zwischen Adrian und Christian einer der Gründe, warum Adrian letztlich Red Bull verlassen hat. Christian nun zu Aston und damit zu Newey zu holen, das würde meiner Meinung nach nicht funktionieren.»



«Das Team von Aston Martin ist mit den Leuten, die sie heute haben, sehr gut aufgestellt, um zu zeigen, was sie unter den neuen Regeln 2026 leisten können.»