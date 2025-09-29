Singapur-GP im TV: So haben Piloten den Durchblick

​In Singapur fand 2008 der erste Nacht-GP der Formel-1-Historie statt. Viele Fans fragen sich: Wie gut ist die Sicht unter Kunstlicht? Und wieso fahren die Piloten mit unterschiedlichen Helmvisieren?

In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.

Singapur war 2008 der erste Nacht-GP. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.

Dabei fragen sich Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten mit unterschiedlichen Helmvisieren?

Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»

«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»



Die Fahrer merkten: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.



Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.



Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.



Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen einen gewissen Weltraumlook erzeugte. Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es nur darum, dass man sich wohlführt.»





GP Singapur: Die Sieger

2008: Fernando Alonso (E), Renault

2009: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2010: Fernando Alonso (E), Ferrari

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2020: kein Grand Prix

2021: kein Grand Prix

2022: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda

2023: Carlos Sainz (E), Ferrari

2024: Lando Norris (GB), McLaren



Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Singapur-GP im TV

Freitag, 3. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

16.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP 2024



Samstag, 4. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.45 Sky Sport F1 – GP Aserbaidschan kompakt

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Drittes Training

12.40 ServusTV – Max Verstappen: Abseits der Strecke

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Oktober

07.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

11.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.10 ServusTV – Das Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.45 ORF 1 – Rennen Wiederholung