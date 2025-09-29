Singapur-GP im TV: So haben Piloten den Durchblick
Max Verstappen in Singapur 2023
In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.
Singapur war 2008 der erste Nacht-GP. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.
Dabei fragen sich Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten mit unterschiedlichen Helmvisieren?
Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»
«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»
Die Fahrer merkten: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.
Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.
Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.
Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen einen gewissen Weltraumlook erzeugte. Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.
Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es nur darum, dass man sich wohlführt.»
GP Singapur: Die Sieger
2008: Fernando Alonso (E), Renault
2009: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes
2010: Fernando Alonso (E), Ferrari
2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2015: Sebastian Vettel (D), Ferrari
2016: Nico Rosberg (D), Mercedes
2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2019: Sebastian Vettel (D), Ferrari
2020: kein Grand Prix
2021: kein Grand Prix
2022: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda
2023: Carlos Sainz (E), Ferrari
2024: Lando Norris (GB), McLaren
Singapur-GP im TV
Freitag, 3. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
11.30 Erstes Training
13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
15.00 Zweites Training
16.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
18.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
23.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP 2024
Samstag, 4. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
09.45 Sky Sport F1 – GP Aserbaidschan kompakt
11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
11.30 Drittes Training
12.40 ServusTV – Max Verstappen: Abseits der Strecke
14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.00 Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
23.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Sonntag, 5. Oktober
07.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024
11.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen
12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP
13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
14.00 Grosser Preis von Singapur
15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
18.10 ServusTV – Das Rennen
19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.45 ORF 1 – Rennen Wiederholung