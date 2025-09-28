Williams in Singapur: Absturz nach Podest-Erfolg?

In Baku bescherte Carlos Sainz dem Williams-Team den ersten Podestplatz seit 2021. Beim nächsten GP erwartet Teamchef James Vowles aber keine Wiederholung des Erfolgs – im Gegenteil, er rechnet mit Schwierigkeiten.

Der Jubel in der Williams-Box war gross, als Carlos Sainz nach 51 Rennrunden auf dem Strassenkurs von Baku die Ziellinie kreuzte. Denn der Spanier, der im vergangenen Jahr noch als Teamkollege von Charles Leclerc für Ferrari auf Punktejagd gegangen war, kam hinter Sieger Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell als Dritter ins Ziel.

Es war der erste Podestplatz für den Rennstall aus Grove seit 2021 und erst das zweite Top-3-Ergebnis eines Williams-Piloten in den letzten acht Jahren. Natürlich hatte der 31-Jährige auch Glück mit dem Timing im Qualifying, in dem er den Grundstein für den Erfolg gelegt hatte. Aber er machte im Rennen am Sonntag dann auch alles richtig und schaffte es damit, seinen 28. Podestplatz einzufahren.

Der frühere Ferrari-Pilot kündigte an, auch in den verbleibenden Grands Prix der Saison sein Bestes zu geben und exzellente Ergebnisse anzustreben. Beim nächsten Kräftemessen in Singapur erwartet ihn aber eine schwierige Aufgabe, wie Teamchef James Vowles warnt.

«Meine Prognose, die natürlich auch ganz falsch sein könnte, lautet: Wir werden in Singapur Mühe haben. Wenn man mit viel Flügel fährt, dann ist das nicht die beste Konfiguration für unser Auto, wie wir wissen. Und nur damit es klar ist: Wir werden mit dem Flügel antreten, der schon ein Jahr alt ist. Wir haben nicht in dieses Abtriebsniveau investiert», mahnt der Brite, der auch erklärte: «Wir werden nicht die Letzten sein, aber es wird auch kein Ergebnis wie in Baku werden.»

Immerhin: Auf dem WM-Programm stehen noch einige Strecken, die dem aktuellen Williams-Renner gut schmecken sollten: «Abu Dhabi wird meiner Meinung nach sehr gut werden. Vegas wird sehr gut für uns werden. Ich denke, Brasilien und Mexiko werden ebenfalls sehr gut für uns sein. Ich glaube also, dass es noch einige Rennen im Kalender gibt, bei denen wir gute Chancen haben werden», erklärt der Ingenieur.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20