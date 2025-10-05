Williams disqualifiziert: Auch Ferrari/McLaren out
Alle Top-Teams der Formel 1 sind von Disqualifikationen betroffen worden
Harter Schlag für den Formel-1-Traditionsrennstall Williams nach der Qualifikation zum Nacht-GP von Singapur: Lücke zwischen den Heckflügel-Elementen zu gross, die Regelhüter hatten keine andere Wahl, als beide Autos aus der Wertung zu nehmen. Sie müssen das Rennen vom 5. Oktober von ganz hinten in Angriff nehmen.
Gar nicht so selten, dass Formel-1-Autos disqualifiziert werden müssen, auch Top-Teams wie Ferrari, McLaren, Mercedes oder Red Bull Racing sind davon in den vergangenen Jahren betroffen. So wie vor knapp einem halben Jahr.
Helle Aufregung im Fahrerlager des Shanghai International Circuit nach dem Grossen Preis von China im Ende März 2025: Drei Fahrer mussten von den Rennkommissaren aus der Wertung genommen werden – Pierre Gasly (Wagen von Alpine untergewichtig), Charles Leclerc (auch der Ferrari untergewichtig), Lewis Hamilton (Bodenplatte zu sehr abgeschliffen).
Traurige Premiere für Ferrari: Noch nie in 75 Jahren Formel 1 musste nach einem Grand Prix beide Rennwagen aus der Wertung genommen werden!
Bei einem Vergehen wie diesen haben die Rennkommissare null Spielraum: Entweder ein Auto entspricht dem Reglement oder eben nicht.
Es kommt in der Formel 1 häufiger vor als viele Fans denken würden, dass ein Pilot sein Ergebnis nach dem Rennen verliert. Meist handelt es sich dabei im technische Vergehen, aber nicht immer.
Hier eine Liste der nach dem Grand Prix Disqualifizierten aus den letzten 25 Jahren Königsklasse, und wir sehen – Superstar Lewis Hamilton traf es in China schon zum dritten Mal, nach USA 2023 sowie Australien 2009.
2025
China: Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgenutzt
China: Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig
China: Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig
2024
Brasilien: Nico Hülkenberg (D), Haas, Inanspruchnahme fremder Hilfe
Belgien: George Russell (GB), Mercedes, Bodenplatte zu stark abgenutzt
2023
USA: Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Bodenplatte zu stark abgenutzt
USA: Charles Leclerc (MC), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgenutzt
2021
Ungarn: Sebastian Vettel (D), Aston Martin, zu wenig Benzin im Tank für die vorgeschriebene Spritprobe
2019
Japan: Daniel Ricciardo (AUS), Renault, unerlaubte Bremskraft-Verteilung
Japan: Nico Hülkenberg (D), Renault, unerlaubte Bremskraft-Verteilung
2018
Italien: Romain Grosjean (F), Haas, Unterboden illegal
USA: Kevin Magnussen (DK), Haas, zu viel Benzinfluss
USA: Esteban Ocon (F), Force India, zu viel Benzinfluss
2015
Brasilien: Felipe Massa (BR), Williams, Reifendruck zu hoch
2014
Australien: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing, zu viel Benzinfluss
2011
Australien: Sergio Pérez (MEX), Sauber, Heckflügel illegal
Australien: Kamui Kobayashi (J), Sauber, Heckflügel illegal
2009
Australien: Lewis Hamilton (GB), McLaren, Schummeln bei den Rennkommissaren
2007
Kanada: Felipe Massa (BR), Ferrari, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse
Kanada: Giancarlo Fisichella (I), Renault, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse
2006
Deutschland: Christijan Albers (NL), Midland, Heckflügel zu flexibel
Deutschland: Tiago Monteiro (P), Midland, Heckflügel zu flexibel
Ungarn: Robert Kubica (PL), BMW-Sauber, Auto untergewichtig
China: Takuma Sato (J), Super Aguri, blaue Flaggen ignoriert
2005
San Marino: Jenson Button (GB), BAR-Honda, Auto untergewichtig
San Marino: Takuma Sato (J), BAR-Honda, Auto untergewichtig
Kanada: Juan Pablo Montoya (COL), McLaren-Mercedes, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse
Japan: Takuma Sato (J), BAR-Honda, gefährliches Fahren
2004
USA: Juan Pablo Montoya (COL), Williams-BMW, unerlaubte Verwendung des Ersatzfahrzeugs
Kanada: Ralf Schumacher (D), Williams-BMW, Bremsbelüftung illegal
Kanada: Juan Pablo Montoya (COL), Williams-BMW, Bremsbelüftung illegal
Kanada: Cristiano da Matta (BR), Toyota, Bremsbelüftung illegal
Kanada: Olivier Panis (F), Toyota, Bremsbelüftung illegal
2002
Australien: Enrique Bernoldi (BR), Arrows, unerlaubter Fahrzeugwechsel
Australien: Heinz-Harald Frentzen (D), Arrows, , Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse
2000
Australien: Mika Salo (FIN), Sauber, Heckflügelmasse illegal
Brasilien: David Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, Frontflügel-Endplatten illegal
Provisorische Startaufstellung Singapur-GP
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688
07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846
09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261
19. Alex Albon (T), Williams*
20. Carlos Sainz (E), Williams*
*disqualifiziert (Illegaler Heckflügel)