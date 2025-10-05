Live-Ticker Singapur-GP: Siegt Max Verstappen erneut?

George Russell war sich nach dem Qualifying sicher: Max Verstappen wird ihm beim Start auf die Pelle rücken ­­– und auch von Oscar Piastri erwartet er Gegenwind

Die Pole zum 18. Saisonlauf in Singapur konnte sich George Russell sichern. Aber neben ihm fährt Max Verstappen los. Ob der Red Bull Racing-Star am Mercedes vorbeikommt, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Die Formel-1-Piloten erlebten auf dem Marina Bay Street Circuit ein spannendes Qualifying, in dem sich George Russell überraschend die Pole sicherte. Max Verstappen blieb deutlich langsamer – auch weil der vor ihm bummelnde Lando Norris im Weg war. Der Niederländer ärgerte sich über den McLaren-Piloten, dessen Teamkollege Oscar Piastri die drittschnellste Runde drehte.

Alle Drei hatten sich Hoffnungen auf die Pole gemacht. Dass Russell nicht nur Glück, sondern auch ein schnelles Auto hatte, bewies sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli, der sich als Viertschnellster neben dem WM-Leader aus dem McLaren-Team in der zweiten Reihe einreihen darf.

Norris startet neben Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Isack Hadjar teilen sich die vierte Startreihe und Oliver Bearman und Fernando Alonso komplettieren die Top-10. Aus der Boxengasse werden Alpine-Routinier Pierre Gasly und Alex Albon losfahren. Letzterer wurde zusammen mit seinem Teamkollegen Carlos Sainz nach dem Qualifying disqualifiziert, weil die technische Überprüfung ergeben hatte, dass die Heckflügel des Williams-Duos nicht den Regeln entsprachen.

Wie weit die Pechvögel nach vorne kommen können und ob Verstappen einen erfolgreichen Angriff auf den Polesetter schaffen wird, kann hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitgelesen werden.