Martin Brundle stimmt Piastri zu: «Das ist unfair»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri wurde im Singapur-Qualifying durch gelbe Flaggen eingebremst, er musste seine schnelle Runde abbrechen. GP-Veteran Martin Brundle stimmt dem McLaren-Star zu und sagt: «Er hat recht.»

Die Szene ereignete sich im ersten Qualifying-Segment auf dem Marina Bay Street Circuit: Oscar Piastri war auf seiner ersten schnellen Runde unterwegs, als Alex Albon vor ihm in die Auslaufzone auswich, um dem heranstürmenden McLaren-Renner nicht im Weg zu sein.

Der kontrollierte Ausritt des Williams-Routiniers führte jedoch dazu, dass die gelben Flaggen geschwenkt wurden – was den McLaren-Piloten zwang, den Versuch abzubrechen. Der WM-Leader machte seinem Ärger darüber am Funk Luft und klagte: «Oh kommt schon! Man kann keine gelben Flaggen zeigen für jemanden, der aus dem Weg geht.»

Später beteuerte Piastri: «Das hat mein Qualifying nicht wirklich beeinflusst, aber es ist immer frustrierend wenn du auf einem Strassenkurs deine Runde nicht beenden kannst. Und im Q1 hatte ich das Gefühl, etwas im Hintertreffen zu sein. Aber letztlich hat es mich nicht wirklich beeinflusst. Und es wurde schon viel an den Regeln für die gelben Flaggen geändert, aber ich denke, es besteht immer noch etwas Bedarf, Anpassungen vornehmen zu müssen. Alex gab sein Bestes, aber die Runde war dann trotzdem hin.»

Zustimmung bekam der 24-Jährige von Martin Brundle, der bei «Sky Sports F1» erklärte: «Er hat recht. Das Auto hat einfach Platz gemacht – und das hat seine Runde zerstört. Aber weil es neben die Strecke fuhr, mussten die gelben Flaggen gezeigt werden. Das war schon richtig, aber es ist unfair. Die Marshalls haben einfach ihren Job gemacht, und den Regeln entsprechend gehandelt. Aber da müsste man auch ein gewisses Mass an gesundem Menschenverstand walten lassen.»

Piastri schaffte es beim zweiten Anlauf, die 4,927 km in 1:30,313 min hinter sich zu bringen, womit er sich als Siebtschnellster des Q1 das Weiterkommen sicherte. Auch im zweiten Qualifying-Segment schaffte er als Fünftschnellster mit 1:28,813 min den Q3-Einzug. Am Ende drehte er mit 1:29,524 min die drittschnellste Runde.

Provisorische Startaufstellung Singapur-GP

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261

19. Alex Albon (T), Williams*

20. Carlos Sainz (E), Williams*



*disqualifiziert (Illegaler Heckflügel)