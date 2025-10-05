Martin Brundle stimmt Piastri zu: «Das ist unfair»
Oscar Piastri
Die Szene ereignete sich im ersten Qualifying-Segment auf dem Marina Bay Street Circuit: Oscar Piastri war auf seiner ersten schnellen Runde unterwegs, als Alex Albon vor ihm in die Auslaufzone auswich, um dem heranstürmenden McLaren-Renner nicht im Weg zu sein.
Der kontrollierte Ausritt des Williams-Routiniers führte jedoch dazu, dass die gelben Flaggen geschwenkt wurden – was den McLaren-Piloten zwang, den Versuch abzubrechen. Der WM-Leader machte seinem Ärger darüber am Funk Luft und klagte: «Oh kommt schon! Man kann keine gelben Flaggen zeigen für jemanden, der aus dem Weg geht.»
Später beteuerte Piastri: «Das hat mein Qualifying nicht wirklich beeinflusst, aber es ist immer frustrierend wenn du auf einem Strassenkurs deine Runde nicht beenden kannst. Und im Q1 hatte ich das Gefühl, etwas im Hintertreffen zu sein. Aber letztlich hat es mich nicht wirklich beeinflusst. Und es wurde schon viel an den Regeln für die gelben Flaggen geändert, aber ich denke, es besteht immer noch etwas Bedarf, Anpassungen vornehmen zu müssen. Alex gab sein Bestes, aber die Runde war dann trotzdem hin.»
Zustimmung bekam der 24-Jährige von Martin Brundle, der bei «Sky Sports F1» erklärte: «Er hat recht. Das Auto hat einfach Platz gemacht – und das hat seine Runde zerstört. Aber weil es neben die Strecke fuhr, mussten die gelben Flaggen gezeigt werden. Das war schon richtig, aber es ist unfair. Die Marshalls haben einfach ihren Job gemacht, und den Regeln entsprechend gehandelt. Aber da müsste man auch ein gewisses Mass an gesundem Menschenverstand walten lassen.»
Piastri schaffte es beim zweiten Anlauf, die 4,927 km in 1:30,313 min hinter sich zu bringen, womit er sich als Siebtschnellster des Q1 das Weiterkommen sicherte. Auch im zweiten Qualifying-Segment schaffte er als Fünftschnellster mit 1:28,813 min den Q3-Einzug. Am Ende drehte er mit 1:29,524 min die drittschnellste Runde.
Provisorische Startaufstellung Singapur-GP
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688
07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846
09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261
19. Alex Albon (T), Williams*
20. Carlos Sainz (E), Williams*
*disqualifiziert (Illegaler Heckflügel)