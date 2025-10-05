Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Knall in der Formel 1: Williams disqualifiziert

Laurent Mekies: Freude über lange Gesichter

Von Agnes Carlier
Laurent Mekies
© Red Bull Content Pool

Laurent Mekies

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zeigte auch im Qualifying zum Singapur-GP eine starke Leistung. Das sorgte für lange Gesichter bei den Gegnern – sehr zur Freude von Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies.
Dass Max Verstappen die Pole in Singapur letztlich klar verpasste, lag nicht etwa an der Performance des Titelverteidigers. Vielmehr war ihm am Ende seiner letzten schnellen Q3-Runde Lando Norris im Weg – und der Red Bull Racing-Star machte kein Geheimnis aus seinem Ärger darüber.

Teamchef Laurent Mekies sagte dazu: «Ich sage nicht, dass wir die Pole ohne den Verkehr in der letzten Kurve geholt hätten, aber wir wären sicherlich sehr viel näher an die Zeit von George herangekommen. Aber so läuft es im Leben manchmal eben.»

Der Franzose konnte sich einen Seitenhieb auf die Konkurrenz nicht verkneifen und erklärte vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Das war ein wirklich starkes Qualifying von Max und dem ganzen Team. Es ist gut zu sehen, dass man einige lange Gesichter sieht, wenn man es in die erste Reihe schafft.»

«Wir haben zwar nicht die Pole geholt, aber wir konnten vorne mit den McLaren- und Mercedes-Fahrern mitkämpfen und wir haben einen guten Rhythmus gefunden. Es wird sicherlich ein harter Kampf gegen diese Beiden und Ferrari», fügte Mekies stolz an.

Provisorische Startaufstellung Singapur-GP

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688
07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846
09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261
19. Alex Albon (T), Williams*
20. Carlos Sainz (E), Williams*

*disqualifiziert (Illegaler Heckflügel)

