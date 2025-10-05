Max Verstappen: «Das war schwieriger als gedacht!»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte in Singapur keine Chance, an George Russell vorbeizukommen. Der Red Bull Racing-Star gestand hinterher: Er hatte nicht mit einem so schwierigen Rennen gerechnet.

Der Start auf den weichen Reifen hätte Max Verstappen eine Chance gegen Singapur-Polesetter George Russell eröffnen sollen. Doch der Niederländer hatte kein Glück, er musste sich hinter dem Mercedes einreihen und kam auch hinter ihm als Zweiter ins Ziel.

Danach erklärte der Red Bull Racing-Star: «Die Strecke war gerade wieder trocken geworden und da ich auf der dreckigen Seite der Piste losfahren musste, wollten wir etwas probieren. Denn wenn du einfach normal losfährst, bleibst du einfach auf deiner Position, es sei denn, etwas ganz Verrücktes ereignet sich.»

«Wir haben es versucht, es ging aber nicht wirklich auf, und dann ging es bis zum Stopp nur darum, auf den weichen Reifen zu überleben und den Stopp möglichst lange hinauszuzögern, bevor der Wechsel auf den harten Reifen anstand», fügte der Titelverteidiger an.

«Ich denke, das ging ganz gut auf, aber leider war das ganze Rennen unglaublich schwierig – das war schwieriger als gedacht, und das aus vielen unterschiedlichen Gründen. Es gibt auch ein paar Sachen, die nicht nach Plan liefen, und wir müssen nun herausfinden, warum das so war», fuhr der 28-Jährige fort.

«Aber auf dieser Piste ist es selbst dann schwierig, jemanden zu überholen, wenn du schneller bist. Es muss etwas Verrücktes passieren, damit es klappt. Deshalb denke ich, dass der zweite Platz das bestmögliche Resultat heute war», ergänzte der WM-Dritte.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:20,251 min

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 127

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 34

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 300

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 66

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



