McLaren Weltmeister, dicke Luft wegen Lando Norris

​Dritter Platz für Lando beim Nachtrennen in der Marina Bay von Singapur, der McLaren-Fahrer muss sich Russell und Verstappen beugen. McLaren ist Weltmeister, aber wegen Norris gibt es dicke Luft.

Noch fliesst reichlich Adrenalin durch den Körper von Lando Norris, nach diesem kurzweiligen Grossen Preis von Singapur. In Sachen Weltmeisterschaft gilt: McLaren ist Weltmeister, zum zweiten Mal in Serie nach 2024, zum zehnten Mal ingesamt (nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 und 2024).

Aber die Stimmung bei McLaren wird getrübt, denn es gibt tüchtig dicke Luft: Norris geriet nach dem Start kurz an Verstappen, sein Wagen wurde nach rechts gedrückt, ausgerechnet in den Weg seines Stallgefährten Oscar Piastri.

Norris presste sich auf P3, Piastri verlor Schwung und musste sich gegen Leclerc wehren, dann Antonelli und Hamilton. Norris mit schräg geschlagener Frontflügel-Endplatte links vorne.

Düstere Mienen bei McLaren: Norris mit beschädigtem Frontflügel. Piastri knurrte am Funk: «Besonders mannschaftsdienlich war das nicht.»



Dann Oscar: «Findet ihr das alles okay, dass mich Norris da aus dem Weg schubst, oder wie seht ihr das?» – Antwort vom McLaren-Kommandostand: «Wir gucken uns das an und kommen auf dich zurück.»



Auch die FIA guckte sich das näher an, fand dann aber: kein Eingreifen notwendig.



McLaren meldete sich dann so bei Piastri: «Die FIA findet, sie werde hier nichts unternehmen, wir werden auch nichts unternehmen, denn Lando musste Verstappen auweichen.»



Oscar, hörbar irritiert: «Das ist nicht fair. Wenn er einem anderen Fahrer ausweicht und stattdessen in den Teamkollegen kracht, dann hat er beim Ausweichen einen miesen Job gemacht.»



Lando Norris, die ganze Woche schon erkältet, nach dem Rennen: «Ich bin fertig, aber wen kümmert es? Wir sind Weltmeister!»



«Ich konnte während des Rennens nichts trinken, weil mein Trinksystem nicht funktioniert hat. Das war wirklich hart.»



«Eine ganze Weile lang lag ich dicht bei Max, aber leider hat sich der Kerl so gut wie keinen Fehler erlaubt. Ich musste meine Probleme an Bord vergessen und glaube, ich habe dennoch mein Bestes gegeben. Es gab ein paar Möglichkeiten, Verstappen zu schnappen, einmal lagen wir sogar Seite an Seite. Das war ein feiner Kampf, und leider hat es am Ende nicht gereicht. Aber jeder weiss, wie schwierig es ist, hier zu überholen.»



«Das ist jammerschade, denn ich hatte soliden Speed heute. Es wäre spannend gewesen zu sehen, was passiert, wenn ich an Max vorbeikomme und George da vorne ein wenig die Hölle heiss machen kann.»



«Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, ich konnte zwei Ränge gutmachen, und wir haben den Titel für McLaren sichergestellt.»



Zur haarigen Szene zu Beginn des Rennens meint Lando: «Dort war es sehr rutschig, aber die ganze Szene war pures Racing. Ich suchte mein Glück an der Innenseite, ich musste kurz korrigieren und geriet nach aussen, aber das kann halt schon mal passieren.»



Nach seinem 40. Podestplatz fährt Norris fort: «Vom beschädigten Frontflügel nach dem Start konnte ich nicht viel spüren. Das war kein wesentlicher Nachteil. Ich war gut weggekommen beim Start, dann geriet ich an Max und Oscar. Ich wurde von der feuchten Bahn überrascht und berührte kurz das Auto von Max, dann rechts jenes von Oscar.»



«Ich finde nicht, dass ich gegen Oscar zu aggressiv vorgegangen bin, das war eher eine Kettenreaktion wegen der Berührung mit dem Fahrzeug von Max.»



Ex-McLaren-Fahrer Button sagt über den umstrittenen Rempler: «Aus meiner Sicht kann so etwas im Getümmel schon mal passieren.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:20,251 min

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 127

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 34

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 300

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 66

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20