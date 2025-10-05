Schock für Lewis Hamilton: Strafe in Singapur!

Lewis Hamilton sah die Zielflagge in Singapur als Siebter. Eine nachträglich verhängte Zeitstrafe von 5 Sekunden wirft den siebenfachen Weltmeister aus dem Ferrari-Team aber auf den achten Platz zurück.

Im Singapur-GP war Lewis Hamilton als Siebter unterwegs, als er plötzlich Bremsprobleme bekundete. Der siebenfache Weltmeister hatte einen Vorsprung von mehr als 40 Sekunden auf seinen Verfolger Fernando Alonso, als seine linke Vorderradbremse plötzlich den Dienst verweigerte.

Teamchef Fred Vasseur erklärte später: Schon ab der dritten Runde hatten der Ferrari-Star und sein Teamkollege Charles Leclerc mit Bremsproblemen zu kämpfen. Doch als das Problem akut wurde, hatte Hamilton alle Hände voll zu tun, um seinen roten Renner auf der Bahn zu halten.

Der Brite verliess die Strecke gleich mehrmals, kürzte ab und kämpfte sich schliesslich mit einem Vorsprung von 0,4 sec auf Alonso als Siebter ins Ziel. Die Regelhüter Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Natalie Corsmit und Derek Warwick kündigten eine Untersuchung an und brummten ihm schliesslich eine 5-sec-Zeitstrafe auf.

In der Urteilsbegründung heisst es: «Während der Anhörung bestätigte der Fahrer, dass er die Strecke mehrmals verlassen hatte. Er versuchte, ein Problem mit den Bremsen zu beheben. Nach weiteren Untersuchungen und in Übereinstimmung mit der Liste der Ausnahmen, die in den Richtlinien vermerkt sind, kamen die Rennkommissare jedoch zu dem Schluss, dass dies kein gerechtfertigter Grund war, und verhängten die übliche Strafe für einen solchen Verstoss. Dies wurde weder vom Vertreter des Teams noch vom Fahrer angefochten.»

Damit fällt Hamilton hinter den zweifachen Champion aus Spanien auf den achten Platz zurück, somit hat er vier statt sechs frische WM-Zähler gesammelt.



Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20