Oscar Piastri in Singapur: Erst sauer, dann wortkarg

In Singapur drückte sich Lando Norris an seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri vorbei. Der Australier reagierte am Funk verärgert über den Angriff seines Stallgefährten.. Später gab er sich zurückhaltend.

Es war die aufregendste Szene eines sonst nicht sehr ereignisreichen Singapur-GP: Lando Norris griff beim Start seinen Teamkollegen Oscar Piastri an und drückte sich vorbei. Der Brite war damit Dritter – und diesen Platz rettete er auch ins Ziel. Piastri schimpfte am Funk: «Das war nicht gerade sportlich.» Und er fragte nach: «Nun, finden wir das also in Ordnung, dass Lando mich aus dem Weg schiebt?»

Sein Team informierte ihn kurz darauf, dass man auf eine Stallorder verzichten werde, um die Positionen wieder zurück zu tauschen, denn Norris habe nur versucht, Verstappen auszuweichen. «Das ist nicht fair», lautete die Antwort des 24-Jährigen. «Es tut mir leid, aber das ist einfach nicht fair. Wenn er eine Kollision mit einem anderen Auto verhindert, indem er in seinen Teamkollegen kracht, dann ist das ein ziemlich schlechter Job.»

Nach der Zielankunft hatte sich sein Gemüt offenbar beruhigt. «Das war ein schwieriges Rennen», erklärte Piastri, der die Ziellinie hinter Norris als Vierter kreuzte. «Es war auch eine schwierige erste Runde. Ich habe die Wiederholung nicht gesehen, kenne nur die Perspektive aus dem Auto. Deshalb werde ich mir das erst ansehen», winkte er ab, als er nach seiner Sicht der Dinge gefragt wurde.

Daraufhin wechselte der WM-Leader schnell das Thema und kam auf den Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft zu sprechen: «Für das ganze Team ist das natürlich eine grossartige Nacht. Es war nicht das Rennen, das ich mir gewünscht hatte, aber für das ganze Team hat sich die harte Arbeit vieler Jahre bezahlt gemacht. Ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein.»



Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:20,251 min

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 127

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 34

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 300

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 66

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20