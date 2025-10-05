Alonso stinkwütend zu Hamilton: «Das geht so nicht!»

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso explodierte am Funk wegen des vor ihm fahrenden Lewis Hamilton: «Ich kann es nicht glauben! So kann er doch nicht fahren! Das geht so nicht!»

Dass sich Aston Martin-Star Fernando Alonso zwischendurch mal feurig am Funk meldet, das ist beim Spanier ja nicht neu.

Probleme beim Aston Martin von Fernando Alonso beim Reifenstopp in Singapur – der Schlagschrauber liess sich rechts vorne eine ganze Weile lang nicht ansetzen. Alonso danach mit pampiger Wortmeldung: «Wenn ihr euch jede Runde bei mir meldet, stelle ich den Funk ab.» Denn Alonso war auf P15 abgesackt.

Der 32-fache GP-Sieger startete eine Aufholjagd und zum Schluss traf er auf Lewis Hamilton, mit dem zerschlissenen Bremsen auf der Strecke herumeierte. Hamilton kreuzte ganz knapp vor Alonso die Ziellinie, und Fernando macht am Funk aus seinem Herzen keine Mördergrube.

«Oh, verflucht noch eins, Mann. Ich kann es nicht glauben! Er wusste genau, was da abgeht. Ich kann es verflucht noch mal nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Das geht so nicht! Der Kerl kann doch nicht ohne Bremsen herumfahren. Ist das vielleicht sicher, ohne Bremswirkung auf der Bahn zu bleiben? Oh, er sollte wirklich …»

Alonso-Renningenieur Andrew Vizard: «Wir schauen uns das eben an. Gute Aufholjagd zu Platz 8, Kumpel.»



Fernando hatte sich kein Jota beruhigt: «Ja, schon, aber ich sollte verfluchter Siebter sein. Ich meine, so kannst du doch nicht fahren. Er benimmt sich, als wäre er alleine auf der Bahn. Kein Respekt für die rote Flagge am Samstag, heute freie Fahrt für sie, das ist vielleicht alles ein wenig viel.»



Von freier Fahrt konnte keine Rede sein: Hamilton erhielt für das mehrfache Verlassen der Bahn (wegen der schlaffen Bremsen) eine Fünfsekunden-Strafe und fiel so auf P8 zurück.



Alonso erhielt letztlich den siebten Platz doch noch.





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20