Lando Norris (McLaren): «Das kann ratz-fatz ändern»

​Der Engländer Lando Norris hat seinen 26. Geburtstag dort gefeiert, wo er sich auch nach dem WM-Finale von Abu Dhabi befinden will: an der WM-Spitze. Was der McLaren-Fahrer von Las Vegas erwartet.

Am 13. November ist Lando Norris 26 Jahre alt geworden. Der Brite wird in Las Vegas seinen 150. Grand Prix bestreiten und kann dem Nachtspektakel entspannt entgegensehen – er liegt in der Fahrer-WM 24 Punkte vor seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri und satte 49 Punkte vor Weltmeister Max Verstappen.

Lando sagt: «150 Rennen, das ist schon eine verrückte Zahl, vor allem aber bin ich stolz, dass ich nun auf Augenhöhe mit David Coulthard bin und in Katar sogar jener Fahrer sein werde, der für McLaren die meisten Rennen bestritten hat. Das macht mich stolz.»

«Es ist irre, wie die Zeit verfliegt. Ich kann mich gut ans erste Rennen in Australien 2019 erinnern, es fühlt sich gar nicht so an, als wären schon mehr als sechs Jahre vergangen.»

«Am schönsten von all diesen Rennen war Silverstone in diesem Jahr, als ich vor der Familie und dem ganzen Team meinen Heim-GP erobern konnte. Wenn es einen WM-Lauf gibt, den ich immer gewinnen wollte, dann war es Silverstone. Das habe ich nun geschafft.»



Wenn es jedoch eine Strecke gibt, auf welcher Norris in Schwierigkeiten geraten könnte, dann ist es der sündhaft schnelle Las Vegas Strip Circuit: 2023 nur Startplatz 15, dann den Wagen in die Mauer gesetzt; 2024 vom sechsten Startplatz aus auf Rang 6 ins Ziel gekommen. Auch nicht berauschend.



Lando meint: «Es ist wahr, wir haben uns hier in der Vergangenheit schwergetan. Ich erwarte weniger als in Mexiko und in Brasilien. Aber wir haben ein gutes Jahr, also sollte es auch hier ein wenig besser gehen als früher.»



Mit den Siegen in Mexiko und Brasilien (jeweils von Pole-Position) hat Norris ganz viel Selbstvertrauen getankt, Rivale Piastri kommt aus den mittelprächtigen Ergebnissen nicht heraus. Norris wirkt im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit locker und gesprächig.



Zu seiner Rolle als WM-Leader meint Norris: «Ich ändere nichts, ich nehme ein Rennen nach dem anderen. Ich versuche, auf jeder Runde Spass zu haben. Du steckst als Fahrer so tief im Tagesgeschäft, dass es oft nicht ganz einfach ist, ein wenig Abstand zu gewinnen und wirklich schätzen zu können, was wir derzeit alles erreichen.»



«Aber ich bin lange genug in der Formel 1, um zu wissen – die Dinge können sich schnell ändern. Ja, mein Vorsprung in der WM ist schön, aber das kann sich ratz-fatz ändern. Ich denke nicht an die Punkte, ich denke daran, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22