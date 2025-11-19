Toto Wolff: Warnung an Fans vor GP in Las Vegas
Mercedes-Teamoberhaupt Toto Wolff warnt vor zu hohen Erwartungen
Im vergangenen Jahr war Mercedes in Las Vegas das Mass aller Dinge: Sowohl in den freien Trainings als auch im Qualifying und im Rennen hatte ein Sternfahrer die Nase vorn. George Russell war am Ende der strahlende Sieger – er drehte erst im dritten Training und später dann im Qualifying die schnellste Runde und verwandelte die Pole schliesslich in seinen dritten GP-Sieg. Die Mercedes-Piloten lagen in allen 50 Runden des Rennens in Führung.
Kein Wunder, kehrt Team-Oberhaupt Toto Wolff gerne wieder in die Hauptstadt des Glücksspiels zurück. Er schwärmt: «Das Wochenende in Las Vegas ist einzigartig in der Formel 1: Das Nachtrennen auf dem Strip ist bereits zu einem festen Bestandteil des WM-Kalenders geworden. Die Highspeed-Passagen sind eine interessante Herausforderung und sorgen für grossartiges Racing.»
«Es hat sowohl bestehende als auch neue Fans für unseren Sport begeistert, und ich bin mir sicher, dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird. Die ersten beiden Ausgaben waren spektakulär, und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr noch größer und besser wird», kündigt der Wiener an.
Und mit Blick auf die WM-Tabelle der Teams hält Wolff stolz fest: «Auf der Strecke konnten wir unsere Position im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zurückerobern.» Gleichzeitig mahnt er: «Wir sehen jedoch nichts als selbstverständlich an. In Austin und Mexiko haben wir erlebt, wie schnell ein Vorsprung schmelzen kann.»
«Und obwohl unsere Performance in Las Vegas im vergangenen Jahr die Erwartungen externer Beobachter für dieses Wochenende vielleicht erhöht hat, lassen wir uns davon nicht mitreissen», beteuert der 53-Jährige. Er warnt: «Das Feld ist unglaublich stark und es wird bis zum bitteren Ende in Abu Dhabi ein harter Kampf bleiben.»
«Uns stehen drei Wochen mit harten Rennen bevor, in denen sich entscheiden wird, wer die Nase vorn hat. Wir sind bereit, es anzugehen», fügt der österreichische Teamchef kämpferisch an.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22