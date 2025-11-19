Toto Wolff: Warnung an Fans vor GP in Las Vegas

Im vergangenen Jahr gab das Mercedes-Team in Las Vegas das Tempo vor. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans. Teamchef Toto Wolff will die gute Form des vergangenen Jahres aber nicht überbewerten.

Im vergangenen Jahr war Mercedes in Las Vegas das Mass aller Dinge: Sowohl in den freien Trainings als auch im Qualifying und im Rennen hatte ein Sternfahrer die Nase vorn. George Russell war am Ende der strahlende Sieger – er drehte erst im dritten Training und später dann im Qualifying die schnellste Runde und verwandelte die Pole schliesslich in seinen dritten GP-Sieg. Die Mercedes-Piloten lagen in allen 50 Runden des Rennens in Führung.

Kein Wunder, kehrt Team-Oberhaupt Toto Wolff gerne wieder in die Hauptstadt des Glücksspiels zurück. Er schwärmt: «Das Wochenende in Las Vegas ist einzigartig in der Formel 1: Das Nachtrennen auf dem Strip ist bereits zu einem festen Bestandteil des WM-Kalenders geworden. Die Highspeed-Passagen sind eine interessante Herausforderung und sorgen für grossartiges Racing.»

«Es hat sowohl bestehende als auch neue Fans für unseren Sport begeistert, und ich bin mir sicher, dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird. Die ersten beiden Ausgaben waren spektakulär, und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr noch größer und besser wird», kündigt der Wiener an.

Und mit Blick auf die WM-Tabelle der Teams hält Wolff stolz fest: «Auf der Strecke konnten wir unsere Position im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zurückerobern.» Gleichzeitig mahnt er: «Wir sehen jedoch nichts als selbstverständlich an. In Austin und Mexiko haben wir erlebt, wie schnell ein Vorsprung schmelzen kann.»

«Und obwohl unsere Performance in Las Vegas im vergangenen Jahr die Erwartungen externer Beobachter für dieses Wochenende vielleicht erhöht hat, lassen wir uns davon nicht mitreissen», beteuert der 53-Jährige. Er warnt: «Das Feld ist unglaublich stark und es wird bis zum bitteren Ende in Abu Dhabi ein harter Kampf bleiben.»

«Uns stehen drei Wochen mit harten Rennen bevor, in denen sich entscheiden wird, wer die Nase vorn hat. Wir sind bereit, es anzugehen», fügt der österreichische Teamchef kämpferisch an.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll







WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



