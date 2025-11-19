Fred Vasseur verrät: «Dieser Faktor ist entscheidend»
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Mit dem Rennen in Las Vegas biegt die Formel-1-WM auf die Zielgerade ein. Das Kräftemessen in der Wüstenmetropole ist die erste von drei an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfindenden WM-Runden, die den Saisonabschluss markieren. Nicht nur deshalb freuen sich die GP-Stars und Teamverantwortlichen darauf, sich auf dem Las Vegas Strip Circuit zu messen.
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärt: «Vegas ist ein einzigartiger Termin im WM-Kalender – die Atmosphäre, der ungewöhnliche Zeitplan mit dem Rennen am Samstag und die Strecke selbst sorgen dafür, dass es ein ganz besonderes Rennen ist, das wir nun austragen.»
Der Franzose ist entschlossen, die schmerzliche Nullrunde vom Rennsonntag in São Paulo wieder wettzumachen. Wir erinnern uns: Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton fielen aus. Ersterer unverschuldet, weil er Opfer einer Kettenreaktion wurde, die von Oscar Piastri ausgelöst worden war, während der siebenfache Weltmeister gleich zwei Crashs und eine Strafe hinnehmen musste, bevor er sein Auto mitten im Rennen an der Box abstellte.
Dennoch gab es auch Grund zur Hoffnung, wie Vasseur betont: «Wir haben in den vergangenen Rennen einen guten Speed gezeigt und konnten vorne mitkämpfen, das ist auch das Ziel für das anstehende Wochenende.» Der Ingenieur weiss: «Es geht darum, die Reifen bei niedrigen Temperaturen ins Arbeitsfenster zu bringen. Dieser Faktor ist entscheidend.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22