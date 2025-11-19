Fred Vasseur verrät: «Dieser Faktor ist entscheidend»

Die Formel 1 kehrt in dieser Woche nach Las Vegas zurück. Das dritte US-Rennen hat es in sich, wie Fred Vasseur betont. Der Ferrari-Teamchef sagt, worauf es beim drittletzten GP des Jahres ankommen wird.

Mit dem Rennen in Las Vegas biegt die Formel-1-WM auf die Zielgerade ein. Das Kräftemessen in der Wüstenmetropole ist die erste von drei an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfindenden WM-Runden, die den Saisonabschluss markieren. Nicht nur deshalb freuen sich die GP-Stars und Teamverantwortlichen darauf, sich auf dem Las Vegas Strip Circuit zu messen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärt: «Vegas ist ein einzigartiger Termin im WM-Kalender – die Atmosphäre, der ungewöhnliche Zeitplan mit dem Rennen am Samstag und die Strecke selbst sorgen dafür, dass es ein ganz besonderes Rennen ist, das wir nun austragen.»

Der Franzose ist entschlossen, die schmerzliche Nullrunde vom Rennsonntag in São Paulo wieder wettzumachen. Wir erinnern uns: Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton fielen aus. Ersterer unverschuldet, weil er Opfer einer Kettenreaktion wurde, die von Oscar Piastri ausgelöst worden war, während der siebenfache Weltmeister gleich zwei Crashs und eine Strafe hinnehmen musste, bevor er sein Auto mitten im Rennen an der Box abstellte.

Dennoch gab es auch Grund zur Hoffnung, wie Vasseur betont: «Wir haben in den vergangenen Rennen einen guten Speed gezeigt und konnten vorne mitkämpfen, das ist auch das Ziel für das anstehende Wochenende.» Der Ingenieur weiss: «Es geht darum, die Reifen bei niedrigen Temperaturen ins Arbeitsfenster zu bringen. Dieser Faktor ist entscheidend.»

