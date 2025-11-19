Ungewisse Formel-1-Zukunft: Isack Hadjar bleibt cool

Isack Hadjar gehört zu jenen Fahrern, die noch keinen Vertrag für die nächste Formel-1-Saison haben. Der Racing Bulls-Pilot bleibt dennoch entspannt, denn er habe sich an diese Situation gewöhnt, beteuert er.

Formel-1-Rookie Isack Hadjar wird in dieser Woche zum ersten Mal auf dem Las Vegas Strip Circuit unterwegs sein. Dennoch sind seine Erwartungen gross, denn beim jüngsten Rennen in São Paulo konnte er seine seit Singapur andauernde Punkte-Durststrecke beenden. Er kam zwar hinter seinem Teamkollegen Liam Lawson ins Ziel, und beschwerte sich über die Umsetzung des Rennens.

Gleichzeitig betonte er aber auch, wie gut sein Tempo war – und genau das macht Mut mit Blick auf das nächste Kräftemessen in der US-Metropole. Der aktuelle WM-Zehnte sagt: «Für das Team war das Wochenende in Brasilien gut, denn wir konnten wieder Punkte sammeln. Wir hatten auch ein super Tempo, deshalb freue ich mich umso mehr, wieder ins Cockpit klettern und zum ersten Mal in Las Vegas auf die Strecke gehen zu dürfen.»

Sein Plan ist simpel, erzählt der 21-Jährige: «Entscheidend sit, dass ich möglichst viel aus den Trainings mitnehme, um einen guten Rhythmus zu finden. Offenbar ist es eine der kniffligeren WM-Pisten, weil die Bedingungen einzigartig sind.»

Hadjar ist einer der Fahrer im Feld, die noch nicht wissen, wie ihre Formel-1-Karriere nach dem Saisonende weitergehen wird. Der Rookie nimmt es gelassen – vielleicht auch, weil eigentlich alle Beobachter davon ausgehen, dass Red Bull auch im nächsten Jahr auf seine Dienste als Stammfahrer setzen wird. Auf die Ungewissheit angesprochen, winkte er beim letzten Kräftemessen in Interlagos ab: «Ganz ehrlich, ich habe mich daran gewöhnt. In meiner bisherigen Karriere hatte ich noch nie einen Vertrag vor Saisonende abgeschlossen. Ich musste deshalb immer bis zur letzten Runde Gas geben. Das ist also nichts Neues für mich.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22