Yuki Tsunoda: Trotz Brasilien-Albtraum zuversichtlich

Das jüngste Kräftemessen auf dem Interlagos-Rundkurs gestaltete sich für Yuki Tsunoda zum Albtraum. Der Japaner ging im Sprint und Rennen leer aus. Dennoch blickt er zuversichtlich aufs Wochenende in Las Vegas.

Yuki Tsunoda kämpft derzeit um seinen Verbleib in der Königsklasse, entsprechend gross ist der Druck, der auf seinen Schultern lastet. Der Red Bull Racing-Teamkollege von Titelverteidiger Max Verstappen ist entsprechend entschlossen, sein Talent unter Beweis zu stellen. Doch in Interlagos lief das Wochenende so gar nicht nach Plan.

Erst belegte er im Sprint-Qualifying den enttäuschenden 18. Platz, das Mini-Rennen über beendete er als Dreizehnter ausserhalb der Punkteränge. Und auch im GP-Qualifying kam er nicht auf Touren, nach der Zeitenjagd belegte er den 19. Platz. Der hinter ihm gelandete Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto schied durch einen Crash aus, bevor er eine gezeitete Runde drehen konnte.

Auch der Rennsonntag gestaltete sich nicht nach Wunsch, Tsunoda kassierte nach einer Kollision mit Aston Martin-Pilot Lance Stroll eine 10-sec-Zeitstrafe, die verdoppelt wurde, weil sie nicht richtig absolviert wurde. Teamchef Laurent Mekies räumte ein: «Es lief etwas unglücklich für ihn. Erst hat er Zeit durch den Kontakt mit Stroll verloren. Dann bekam er die 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Und wir haben dann beim Stopp einen Fehler gemacht, weshalb er noch einmal 10 Strafsekunden kassierte. Das war natürlich eine Schande.»

Der Franzose lobte Tsunoda aber auch. «Sein letzter Stint, bei dem er freie Fahrt hatte, war stark», betonte Mekies, und rechnete vor: «Wenn man die beiden 10-Sekunden-Strafen vom Rennergebnis abzieht, dann hätte er sicherlich um solide Punkte kämpfen können.»

Auch Tsunoda weiss: In den letzten Runden zeigte er ein vielversprechendes Tempo. «Der Speed war da, und wenn wir den wieder hinbekommen können und im Rennen nicht ganz so viele Zwischenfälle sind, dann sollten wir bei der Musik sein.»

Die Zuversicht fusst nicht nur auf dem Tempo von Interlagos. Der 25-Jährige stellt klar: «Ich habe seit Brasilien im Formel-1-Werk in Grossbritannien hart im Simulator trainiert und dabei ging es vor allem darum, den Fokus ganz auf die letzten drei Rennwochenenden des Jahres zu legen.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22