Max Verstappen in Las Vegas: «Nichts zu verlieren»

​Der Rückstand von Max Verstappen auf WM-Leader Lando Norris ist gross: 49 Punkte. Aber der Red Bull Racing-Star meint: «Wir geben niemals auf, und wir haben in Las Vegas nichts zu verlieren.»

Im Zusammenhang mit der Formel 1 haben wir das Wort unmöglich aus unserem Wortschatz gestrichen. Es ist also durchaus nicht unmöglich, dass Max Verstappen seinen Titel noch erfolgreich verteidigt, aber es ist wenig wahrscheinlich – bei noch drei Grands Prix (Las Vegas, Katar, Abu Dhabi) und einem Sprint (Katar) müsste der 28-jährige Niederländer gegen WM-Leader Lando Norris einen Rückstand von happigen 49 Punkten wettmachen. Das ist selbst für einen Ausnahmekönner wie Max ein wenig viel verlangt.

Vor dem Nacht-GP von Las Vegas blickt der 68-fache GP-Sieger kurz zurück und dann nach vorne: «Brasilien war ein besonderes Rennen für uns. Ich hätte nicht gedacht, dass mit dem Start aus der Boxengasse ein Podiumplatz möglich wäre, aber es war wirklich eine unglaubliche Aufholjagd des Teams, die zeigt, dass wir niemals aufgeben.»

«Mit dem letzten Triple-Header geht es nun auf die Zielgerade der Saison. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und weiter Druck zu machen, denn wir haben nichts zu verlieren.»



Über die knifflige Strecke von Las Vegas sagt Max: «Der Strip Circuit ist eine schnelle Strecke, der Anpressdruck ist gering und die Temperaturen scheinen diese Woche recht niedrig zu sein, daher ist gutes Reifen-Management elementar.»



«Wir haben grossartige Erinnerungen an diese Strecke, schliesslich haben wir letztes Jahr hier in Vegas die Meisterschaft sicherstellen können. Hoffentlich gelingt uns am Sonntag wieder eine positive Leistung.»



Verstappen gewann bei der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas im Jahre 2023, 2024 wurde er Fünfter.







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22

















