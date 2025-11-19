McLaren: Teamchef-Warnung vor GP in Las Vegas

McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss, dass der Las Vegas Strip Circuit bisher nicht das beste Pflaster für seine Mannschaft war. Der Italiener erklärt, wie das Team dennoch ein erfolgreiches Wochenende erleben will.

Das Rennwochenende in Las Vegas ist ein spezieller Termin im WM-Kalender, denn kaum ein Rennen repräsentiert die moderne Formel 1 besser als die Hatz auf dem Strassenkurs der Glücksspiel-Metropole. Das weiss auch McLaren-Teamchef Andrea Stella, der betont: «Das Rennen zeichnet sich durch seine Atmosphäre und Kulisse aus.»

Für die Team-Weltmeister ist der Rundkurs, der über den berühmten Las Vegas Strip führt, bisher aber kein gutes Pflaster gewesen. Im ersten Jahr der Austragung belegte Oscar Piastri den zehnten Platz, sein Teamkollege Lando Norris flog bereits in der dritten Runde des Rennens wegen einer Bodenwelle ab und musste einen heftigen Crash einstecken.

Der diesjährige WM-Leader schaffte es in der darauffolgenden Saison in Las Vegas ins Ziel – allerdings musste er sich mit dem sechsten Rang begnügen. Noch schlechter schnitt sein Teamkollege und erster Verfolger im Kampf um die Fahrer-WM-Krone ab, der auch nicht auf Touren kam und als Siebter die Zielflagge sah.

Deshalb mahnt Stella auch: «Auf dem Papier sieht das nach einem schwierigen Rennen für uns aus, bei den vorherigen Rennwochenenden in Las Vegas haben wir sicher nicht den besten Eindruck hinterlassen. Und wir haben in São Paulo gesehen, wie hoch die Leistungsdichte ist. Da reichen ein paar Tausendstel aus, um den Unterschied zu machen.»

«Umso wichtiger ist die Vorbereitung für alle Sessions, und es wird auf jedes Detail ankommen, wenn wir versuchen werden, das Potenzial des Autos auszuschöpfen», weiss der Ingenieur aus Italien. «Wir wissen also, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Und wir wissen auch, dass unsere Gegner sehr stark sind.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll







WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22

