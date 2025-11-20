Lewis Hamilton (Ferrari): So lächelt er Kritik weg

​Nach dem Brasilien-GP gab es klare Worte von Ferrari-Chef John Elkann an die Piloten: weniger reden, mehr aufs Fahren konzentrieren. Lewis Hamilton kann die Aufregung darüber nicht ganz verstehen.

Die Situation mit den kontroversen Aussagen von Ferrari-Chef John Elkann erinnert an Szenen nach einem Autounfall, wenn ein Polizist die neugierigen Passanten verscheucht. Motto – bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen …

Von wegen. Neun von zehn Fragen im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit drehen sich um die ein wenig seltsame Einschätzung von John Elkann. Zur Erinnerung: Er hatte die Ferrari-Truppe gelobt, meinte jedoch über seine Fahrer, sie sollten besser weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren.

Lewis Hamilton auf die Frage nach einer Reaktion dazu: «John und ich reden fast jede Woche, wir haben ein hervorragendes Verhältnis. Ich habe dazu keine Antwort, solche Dinge schaue ich mir nicht genauer an.»

Aber hat Hamilton nicht mit einem Post auf seinen sozialen Netzwerken darauf gekontert? Lewis: «Nein, das war keine Antwort. Ich habe von den Aussagen von John erst später erfahren, da war mein Post lange vorbereitet. Ich wollte etwas Positives übers Wochenende sagen.»



«Wir müssen alle Verantwortung schultern. In diesem Team herrscht so viel Leidenschaft. Und Ferrari steht als berühmtestes Formel-1-Team immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, auch wenn das nicht immer positiv ist. Wir sind alle wild entschlossen, die Dinge zum Besseren zu wenden.»



«Ferrari ist mit keinem anderen Team vergleichbar. Jedes Mal, wenn ich in die Rennwagenfabrik gehe, habe ich Gänsehaut, weil Ferrari etwas so Romantisches ist. Innerhalb des Teams herrscht Einigkeit und Harmonie. Klar müssen wir besser werden, wir arbeiten daran.»



«Als ich zu Ferrari kam, wusste ich, dass es Zeit brauchen wird, in eine neue Richtung zu gehen. Das geht einfach nicht auf die Schnelle. Und da stecke ich mittendrin. Gewiss, ich hätte gerne eine bessere Saison gezeigt. Aber das ändert nichts an meiner Entschlossenheit.»



«Ich will an die Spitze, und wir sind nicht an der Spitze. Das ist für mich etwas Persönliches, denn ich hänge mich da voll rein. Und alle im Team spüren das Gleiche wie ich. Das ist eine fabelhafte Mannschaft von warmherzigen, offenen, höflichen, leidenschaftlichen Menschen, diese Kultur ist die Seele von Ferrari. Und das spornt mich noch mehr an, die Dinge zum Besseren zu wenden.»



Aber Elkann meinte ja, die Piloten sollten sich mehr aufs Fahren konzentrieren. Geht das überhaupt? Lewis: «Eigentlich nicht, ich stehe auf und denke an meinen Rennwagen, ich gehe ins Bett und denke an meinem Rennwagen, und ich träume in der Nacht von meinem Rennwagen. Es gibt kein Jahr, in welchem ich mich mehr in die Arbeit gekniet habe.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22