Charles Leclerc (Ferrari): Kritik war positiv gemeint

​Es ist der grosse Aufreger rund um Ferrari: Die Kritik von Chef John Elkann, die Fahrer sollten weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren. Charles Leclerc stuft das nicht als negativ ein.

Die Fragen prasseln auf Charles Leclerc ein wie am Nachmittag in Las Vegas der Regen aufs Ferrari-Zelt: Alle wollen wissen, wie der monegassische GP-Sieger die harsche Kritik vom Ferrari-Chef John Elkann einstufe. Nach dem Tenor – die Fahrer sollten weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren.

Leclerc tut so, als würden ihn die Fragen erstaunen: «Ich kenne John seit vielen Jahren, wir haben ein prima Verhältnis. Ich weiss, dass er sehr ehrgeizig ist und die Leute antreiben will, um Ferrari so gut als möglich zu machen.»

«Ich habe von den Worten von John erst später erfahren, zuvor habe ich mit ihm telefoniert, so wie wir das nach einem Rennen meistens tun. Er sagte mir, er wolle eine positive Botschaft senden, wonach wir alle besser arbeiten müssten.»

Blöd nur, dass die meisten Tifosi und auch die Medienschaffenden diese Worte von Elkann nicht als positiv eingestuft haben, sondern als völlig unnötige Kritik. Denn mangelnde Ergebnisse von Ferrari in der Formel 1 liegen bestimmt nicht primär an den Piloten.



Leclerc weiter: «Wir sind auf einer Linie, wir verfolgen das gleiche Ziel – Ferrari wieder an die Spitze bringen. Und jeder kann sich verbessern, immer. John ist da sehr ehrlich, und damit habe ich auch kein Problem. Beim Gespräch mit ihm hat er mir versichert, das solle positiv rüberkommen. Wie das dann dargestellt wird, dazu kann ich nichts sagen und darüber habe ich auch keine Kontrolle. John hat es gut gemeint, und nur das zählt für mich. Für das ganze Getöse verschwende ich keine Energie.»



«Ich gebe hier mein Bestes, aber ich bin immer offen für Kritik, denn ich weiss, dass ich mich weiter steigern kann. Es gibt auch kein böses Blut innerhalb von Ferrari. Wir stehen zusammen. Ich verstehe, dass um Ferrari immer Wirbel gemacht wird, aber mir ist wichtig, dass ich weiss, was John ausdrücken wollte.»







