Russell (Mercedes): «Das wird einige kalt erwischen»

​2024 gewann Mercedes-Fahrer George Russell den Grossen Preis von Las Vegas, mit einer makellosen Leistung von der Pole-Position aus. Zur Ausgabe 2025 sagt der Engländer: «Das ist unsere beste Siegchance.»

So wie Lando Norris fährt auch George Russell an diesem Wochenende in Las Vegas seinen 150. Formel-1-GP. Der fünffache Grand-Prix-Sieger ist mit sehr schönen Erinnerungen nach Nevada zurückgekehrt – 2024 hat er den Nacht-GP dominiert und das Rennen von Pole-Position aus gewonnen.

Ich kann mich gut daran erinnern – Russell war damals nach seiner Fahrt sichtlich gerührt und erzählte: «Das ist von A bis Z super gelaufen und viel besser als erwartet. Wir wussten alle nicht so richtig, wie sich das bei den klammen Temperaturen entwickeln wird, aber der Wagen lag von der ersten Trainingsrunde an sehr gut. Ganz ehrlich – es ist mir komplett rätselhaft, warum wir hier so schnell gewesen sind.»

«Las Vegas ist verrückt, das ganze Wochenende war verrückt. Als ich führte, hatte ich Angst, ich dachte immer– da kommt noch was! Aber es kam nichts, und irgendwann habe ich die Zielflagge gesehen, und das Rennen war vorbei. Was für eine Erleichterung!»



2025 zeigt Russell seine bislang beste GP-Saison: jedes Mal im Ziel, bei 21 Grands Prix nur einmal nicht in den Punkten, acht Mal auf dem Siegerpodest, Siege in Montreal und Singapur.



Der 27-jährige Brite wird in aller Wahrscheinlichkeit WM-Vierter, so wie 2022, und sagt vor dem Nacht-GP von Las Vegas: «2024 hatten wir hier ein Super-Auto, weil wir ein Rennwagen hatten, der wie gemacht war für kühlere Bedingungen. Aber das ist keine Garantie für ein gutes Ergebnis jetzt.»



«Ein Beispiel: 2024 waren wir in Singapur nicht gut, 2025 haben wir gewonnen. Früher war der Wagen sehr gut unter bestimmten Bedingungen, nun ist das Auto eher ein Allrounder.»



«Ich erwarte hier eine starke Leistung von Red Bull Racing, die waren in Monza und Baku verflixt schnell, also sollten sie hier ebenfalls sehr konkurrenzfähig sein.»



Das Ziel von Russell für die letzten drei GP-Wochenenden: «Ich will Rennen gewinnen, und die beste Chance, jedenfalls auf dem Papier, bietet sich hier. Und wir wollen den zweiten Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal.»



Zum kommenden Regen meint George: «Grundsätzlich eröffnen schwierige Bedingungen immer auch eine Chance. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber kein Regen. Die Temperaturen sind niedrig, da ist es an sich schon schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, dazu ist die Bahn teilweise uneben, und wir haben einige weisse Linien, alles in allem wird es da einige Leute im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischen.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22