Max Verstappen zu Norris: «Das war nicht gelogen»

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen durfte im vergangenen Jahr in Las Vegas seinen Titel feiern. Danach sagte er etwas zu Lando Norris, das aufhorchen liess. Er beteuert: «Das war nicht gelogen.»

Für Max Verstappen gestaltete sich das Rennen in Las Vegas im letzten Jahr zur Triumphfahrt – obwohl er die Ziellinie «nur» als Fünfter kreuzte. Denn der Red Bull Racing-Star kam vor seinem Kumpel und WM-Gegner Lando Norris ins Ziel. Und dieses Ergebnis reichte, um einen Vorsprung in der WM-Tabelle zu schaffen, den der McLaren-Star nicht mehr wettmachen konnte.

Nachdem er seinen vierten WM-Titel in Folge gewonnen hatte, wendete er sich auch mit ein paar netten Worten an den McLaren-Star, dem er versicherte, dass dessen Zeit noch kommen werde. Damit lag Verstappen richtig: Ein Jahr später hat der Brite die besten Karten auf den Gesamtsieg, er reiste mit einem Vorsprung von 24 Punkten auf seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und einem Polster von 49 Punkten auf den drittplatzierten Titelverteidiger in die Glücksspiel-Metropole.

Verstappen sagt über seine Prophezeiung im vergangenen Jahr: «Was ich damals gesagt habe, das habe ich auch so gemeint. Das war nicht gelogen. Das zeigt sich jetzt ja auch. Manchmal musst du dich einfach in Geduld üben und darauf warten, dass deine Zeit kommt.»

Der diesjährige WM-Leader feierte zuletzt drei wichtige Erfolge in den Grands Prix von Mexiko und Brasilien sowie im Sprintrennen von Interlagos. Verstappen betont: «Seine Wochenenden laufen derzeit wirklich gut. Und als Fahrer entwickelst du dich auch stetig weiter, du lernst aus deinen Fehlern und Wochenenden, in denen du einen besseren Job hättest machen können – das gilt für alle, nicht nur für Lando.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22