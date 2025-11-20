Max Verstappen zu Norris: «Das war nicht gelogen»
Max Verstappen erklärte schon im vergangenen Jahr, dass Lando Norris seine Chance auf den WM-Titel bekommen würde
Für Max Verstappen gestaltete sich das Rennen in Las Vegas im letzten Jahr zur Triumphfahrt – obwohl er die Ziellinie «nur» als Fünfter kreuzte. Denn der Red Bull Racing-Star kam vor seinem Kumpel und WM-Gegner Lando Norris ins Ziel. Und dieses Ergebnis reichte, um einen Vorsprung in der WM-Tabelle zu schaffen, den der McLaren-Star nicht mehr wettmachen konnte.
Nachdem er seinen vierten WM-Titel in Folge gewonnen hatte, wendete er sich auch mit ein paar netten Worten an den McLaren-Star, dem er versicherte, dass dessen Zeit noch kommen werde. Damit lag Verstappen richtig: Ein Jahr später hat der Brite die besten Karten auf den Gesamtsieg, er reiste mit einem Vorsprung von 24 Punkten auf seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und einem Polster von 49 Punkten auf den drittplatzierten Titelverteidiger in die Glücksspiel-Metropole.
Verstappen sagt über seine Prophezeiung im vergangenen Jahr: «Was ich damals gesagt habe, das habe ich auch so gemeint. Das war nicht gelogen. Das zeigt sich jetzt ja auch. Manchmal musst du dich einfach in Geduld üben und darauf warten, dass deine Zeit kommt.»
Der diesjährige WM-Leader feierte zuletzt drei wichtige Erfolge in den Grands Prix von Mexiko und Brasilien sowie im Sprintrennen von Interlagos. Verstappen betont: «Seine Wochenenden laufen derzeit wirklich gut. Und als Fahrer entwickelst du dich auch stetig weiter, du lernst aus deinen Fehlern und Wochenenden, in denen du einen besseren Job hättest machen können – das gilt für alle, nicht nur für Lando.»
