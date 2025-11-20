Alonso erklärt: Das verbindet ihn mit Max Verstappen

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hält grosse Stücke auf Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team hat eines mit ihm gemeinsam, erzählt der Aston Martin-Star.

Fragt man die Formel-1-Fans nach den besten Rennfahrern der Gegenwart, werden ihre Namen oft genannt: Fernando Alonso und Max Verstappen verfügen über ein besonderes Talent am Steuer, wie unschwer zu erkennen ist. Den Altmeister aus dem Aston Martin Team und den Titelverteidiger von Red Bull Racing verbindet auch einiges, wenn man sich die Karriere der Beiden anschaut.

So stiegen beide schon nach einer kurzen Formelsport-Karriere im Teenager-Alter in die Königsklasse auf, und bald schon konnten sie sich ein Cockpit in einem siegfähigen Team sichern. Alonso glaubt auch, dass Verstappen in den Medien ähnlich wahrgenommen wird, wie er selbst.

Der zweifache Weltmeister sagte im Fahrerlager von Las Vegas: «Wir beide kommen aus Ländern, in denen das Interesse an der Formel 1 nicht so ausgeprägt war – das gilt vor allem für Spanien, denn es gab vor Max schon Jos, der ein Meister war. Ich fuhr einige Jahre gegen Jos und bin jetzt auch schon acht Jahre gegen Max am kämpfen.»

Und Alonso wagte einen Erklärungsversuch für die ähnliche Aussenwahrnehmung: «Es ist ein hartes Umfeld, und wenn man dann ankommt – auch wenn man zu Beginn seiner Karriere ein paar Erfolge feiert – dann ist man nicht der Gute, wenn man das mal so sagen kann. Vielleicht bist du nicht politisch korrekt, du bist nicht Teil des Systems. Du bleibst dir mehr treu, als du es solltest. Und das habe ich auch bei Max erkannt.»

Abgesehen von der starken Persönlichkeit sprachen auch die Ergebnisse für sich, betonte der 44-Jährige. «Und das nicht nur in der Formel 1, sondern schon im Kart und den Nachwuchsklassen. Wir alle wussten, dass dieser Junge aufsteigen würde. Deshalb war mein Respekt für ihn immer gross.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22