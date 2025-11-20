Alonso erklärt: Das verbindet ihn mit Max Verstappen
Fernando Alonso
Fragt man die Formel-1-Fans nach den besten Rennfahrern der Gegenwart, werden ihre Namen oft genannt: Fernando Alonso und Max Verstappen verfügen über ein besonderes Talent am Steuer, wie unschwer zu erkennen ist. Den Altmeister aus dem Aston Martin Team und den Titelverteidiger von Red Bull Racing verbindet auch einiges, wenn man sich die Karriere der Beiden anschaut.
So stiegen beide schon nach einer kurzen Formelsport-Karriere im Teenager-Alter in die Königsklasse auf, und bald schon konnten sie sich ein Cockpit in einem siegfähigen Team sichern. Alonso glaubt auch, dass Verstappen in den Medien ähnlich wahrgenommen wird, wie er selbst.
Der zweifache Weltmeister sagte im Fahrerlager von Las Vegas: «Wir beide kommen aus Ländern, in denen das Interesse an der Formel 1 nicht so ausgeprägt war – das gilt vor allem für Spanien, denn es gab vor Max schon Jos, der ein Meister war. Ich fuhr einige Jahre gegen Jos und bin jetzt auch schon acht Jahre gegen Max am kämpfen.»
Und Alonso wagte einen Erklärungsversuch für die ähnliche Aussenwahrnehmung: «Es ist ein hartes Umfeld, und wenn man dann ankommt – auch wenn man zu Beginn seiner Karriere ein paar Erfolge feiert – dann ist man nicht der Gute, wenn man das mal so sagen kann. Vielleicht bist du nicht politisch korrekt, du bist nicht Teil des Systems. Du bleibst dir mehr treu, als du es solltest. Und das habe ich auch bei Max erkannt.»
Abgesehen von der starken Persönlichkeit sprachen auch die Ergebnisse für sich, betonte der 44-Jährige. «Und das nicht nur in der Formel 1, sondern schon im Kart und den Nachwuchsklassen. Wir alle wussten, dass dieser Junge aufsteigen würde. Deshalb war mein Respekt für ihn immer gross.»
