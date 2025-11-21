Zak Brown/McLaren: Verstappen arrogant und ein Rüpel

​McLaren-CEO Zak Brown erzeugt Kopfschütteln mit sehr kritischen Aussagen über Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Der wahre Hintergrund: Der Kalifornier will sein neues Buch verkaufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner Zak Brown den Niederländer Max Verstappen an den Pranger stellt. Der 54-Jährige aus Los Angeles hat das Pistengebaren von Max wiederholt kritisiert, und es war auch Brown, der monatelang der Welt aufschwatzen wollte, «dass Max Verstappen 2026 in einem Mercedes sitzt».

Nun hat Brown zu einem erneuten Schlag ausgeholt, mit umstrittenen Aussagen zuerst im Telegraph und nun – und genau darum geht es hier – in seinem Buch «Seven Tenths of a Second» (sieben Zehntelsekunden), das er in kleinem Kreis in Las Vegas vorgestellt hat, im Rahmen eines Abendessens.

Im Telegraph ätzte Brown über Max Verstappen: «Max ist ein Rüpel, zu aggressiv auf der Rennbahn, er hat die Grenze einige Male überschritten, da kommt seine Arroganz zum Vorschein.»

«Zugegeben, wenn wir uns einige der grössten Fahrer der Formel 1 ansehen, dann wurden einige von ihnen von Hochmut umgeben. Aber die Aggressivität von Max geht über den Sportsgeist und über die Grenzen der Fairness hinaus.»



Im Buch schreibt Brown von «Max Verstappens Machtposition bei Red Bull. Und ich sage ganz bewusst Machtposition. Manchmal hat man tatsächlich das Gefühl, Max würde das Team leiten. Alle scheinen ihm Untertan zu sein, alle scheinen Angst vor ihm zu haben.»



Der McLaren-CEO ist der Ansicht: «Das Auto dort ist so speziell auf Verstappen zugeschnitten, dass es für jeden anderen schwierig wird, es effektiv zu fahren.»



Brown unterstellt auch: «Red Bull neigt dazu, keinen zweiten Fahrer zu wählen, der Max gefährlich werden könnte – sonst wäre Carlos Sainz eine naheliegende Wahl für 2025 gewesen.»



Der Kalifornier glaubt, den Grund dafür zu kennen: «Die haben panische Angst davor, ihn zu verlieren, und der sicherste Weg, dies zu verhindern, besteht darin, ihn um jeden Preis bei Laune zu halten. Wenn das bedeutet, ein Ein-Mann-Team zu werden, ein kleines Imperium für den Fahrer, dann sind sie dazu bereit.»



Natürlich macht gemäss Brown McLaren das viel besser: «So möchte ich bei McLaren nicht leiten. Diese Art von Ungerechtigkeit, diese Unterdrückung des Wettbewerbs, das entspricht nicht unserer Unternehmenskultur.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





