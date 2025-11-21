Fernando Alonso: Fragezeichen nach Vegas-Auftakt

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hatte bereits angekündigt, dass das Wochenende in Las Vegas wohl schwierig für ihn und sein Aston Martin Team werden würde. Seine Meinung hat sich nach dem Auftakt nicht geändert.

Fernando Alonso begann den Trainingstag in Las Vegas auf den weichen Reifen. Am Ende gehörte der Spanier aber zu jener Gruppe von Fahrern, die wegen der Gullydeckel-Sorgen keine schnelle Runde drehen konnten. Entsprechend gross ist das Fragezeichen, das über der Performance des zweifachen Weltmeisters steht.

Im ersten Training hatte Alonso noch die 14. Position auf der Zeitenliste belegt, den Tag schloss er aber auf dem enttäuschenden 18. Platz ab. Danach erklärte er auf die Frage, ob er auf dem weichen Reifen etwas Zeit finden konnte: «Ich weiss es nicht.»

«Wir haben ein schwieriges Wochenende erwartet und ich denke, es wird auch eine knifflige WM-Runde für uns werden. Unser Speed ist derzeit nicht der Beste. Mal schauen, was wir für das restliche Wochenende ausrichten können», seufzte der 32-fache GP-Sieger.

Alonso betonte auch: «Die heutigen Ergebnisse lassen sich schwerlich analysieren, weil wir die roten Flaggen hatten. Ich denke, am Ende kam keiner dazu, eine schnelle Runde zu drehen.» Und er ergänzte: «Mal schauen, wie es morgen laufen wird. Vielleicht können wir noch etwas Tempo finden.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





