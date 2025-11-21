Fernando Alonso: Fragezeichen nach Vegas-Auftakt
Fernando Alonso
Fernando Alonso begann den Trainingstag in Las Vegas auf den weichen Reifen. Am Ende gehörte der Spanier aber zu jener Gruppe von Fahrern, die wegen der Gullydeckel-Sorgen keine schnelle Runde drehen konnten. Entsprechend gross ist das Fragezeichen, das über der Performance des zweifachen Weltmeisters steht.
Im ersten Training hatte Alonso noch die 14. Position auf der Zeitenliste belegt, den Tag schloss er aber auf dem enttäuschenden 18. Platz ab. Danach erklärte er auf die Frage, ob er auf dem weichen Reifen etwas Zeit finden konnte: «Ich weiss es nicht.»
«Wir haben ein schwieriges Wochenende erwartet und ich denke, es wird auch eine knifflige WM-Runde für uns werden. Unser Speed ist derzeit nicht der Beste. Mal schauen, was wir für das restliche Wochenende ausrichten können», seufzte der 32-fache GP-Sieger.
Alonso betonte auch: «Die heutigen Ergebnisse lassen sich schwerlich analysieren, weil wir die roten Flaggen hatten. Ich denke, am Ende kam keiner dazu, eine schnelle Runde zu drehen.» Und er ergänzte: «Mal schauen, wie es morgen laufen wird. Vielleicht können wir noch etwas Tempo finden.»
2. Training, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037
08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127
11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435
14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986
18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499
1. Training, Las Vegas
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min
02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968
03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109
05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450
09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170
19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758