Trotz Riesenrückstand: Oscar Piastri bleibt cool

Oscar Piastri gehörte am Ende des Auftakttages in Las Vegas nicht zu den schnellsten Zehn. Dennoch fiel die Zwischenbilanz des WM-Zweiten positiv aus. Der Australier verriet nach getaner Arbeit, was ihm Mut macht.

Dass Oscar Piastri am Ende des Trainingsdonnerstags in Las Vegas nicht weiter vorne als Platz 14 auf der FP2-Zeitenliste zu finden war, lag an den roten Flaggen. Diese hielten den Australier – wie viele seiner Gegner auch – davon ab, sich eine gute Rundenzeit notieren zu lassen. Was möglich war, zeigte sein Teamkollege Lando Norris, der die Tagesbestzeit aufstellte und die 6,201 km lange Runde 0,891 sec schneller zurücklegte als sein WM-Rivale.

Piastris Tagesbilanz fiel dennoch überraschend positiv aus. Der 24-Jährige erklärte: «Das erste Training lief ziemlich gut. Es gibt zwar immer noch ein paar Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass es eine ziemlich gute Session war. Im zweiten Training habe ich nur wenige Runden gedreht, deshalb ist es schwer zu sagen, wo wir genau stehen.»

«Ich denke, man sieht, dass das Tempo unseres Autos anständig ist, aber da nicht viele Fahrer dazu gekommen sind, eine gute Runde auf den weichen Reifen zu drehen, ist schwer einzuschätzen, wie wir im Vergleich zu den anderen Fahrern stehen. Aber es gibt dennoch viele positive Aspekte und einige Sachen, die wir über Nacht noch anschauen können», beteuerte der neunfache GP-Sieger.

Piastri betonte auch: «Ich denke, dass das Auto besser als im vergangenen Jahr ist, aber es ist sehr schwierig, eine echte Einschätzung vorzunehmen, weil es am Anfang noch etwas nass war und die Strecke sich auch stark verändern wird. Wir haben aber nach dem ersten Training ein paar Dinge verändert, und diese fühlten sich ziemlich gut an. Wir werden jetzt weiter am Auto arbeiten und schauen, was dabei rauskommt.»

Die Ungewissheit über das Kräfteverhältnis stört der WM-Zweiten nicht. «Ich fühle mich ganz gut damit», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Natürlich hätte ich lieber mehr Runden gedreht, aber die Strecke wird sich im Verlauf des restlichen Wochenendes ohnehin noch ein bisschen verändern und wir werden auch schauen müssen, was das Wetter macht.»





2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





