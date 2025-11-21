Kimi Antonelli: «Das war ziemlich schockierend»

Kimi Antonelli durfte sich in Las Vegas über die zweitschnellste FP2-Zeit freuen. Der Mercedes-Star verriet hinterher, was ihn überrascht hat und welche Auswirkungen das aufs Qualifying haben wird.

Weil das Mercedes-Team im Vorjahr in Las Vegas die Zeitenlisten dominiert und den Sieg geholt hatte, werden die Sternfahrer Kimi Antonelli und George Russell zu den Favoriten für den diesjährigen Sieg in der Glücksspiel-Metropole gehandelt. Ersterer war einer der Formel-1-Rookies im Feld, die sich erst einmal mit den Tücken des Las Vegas Strip Circuits vertraut machen mussten.

Der Teenager aus Bologna kam ganz gut zurecht und blieb in der ersten Trainingsstunde nur vier Tausendstel langsamer als sein routinierter Teamkollege. Im zweiten Training hatte er die Nase als Zweitschnellster vorn – allerdings nur, weil Russell seine schnelle Runde wegen der roten Flaggen nicht beenden konnte, die wegen eines losen Kanaldeckels gezeigt wurden.

Antonelli fehlten am Ende auch nur knapp drei Hundertstel auf die Tagesbestzeit des WM-Leaders aus dem McLaren-Team. Damit war der junge Italiener zufrieden. «Insgesamt war das ein guter Tag. Ich habe einfach versucht, mich Runde für Runde mit der Strecke vertraut zu machen», fasste er zusammen.

«Das Auto fühlte sich gut an, aber natürlich gibt es immer ein bisschen was zu tun. Doch das war sicherlich ein guter Start ins Wochenende», hielt der 19-Jährige fest. Gleichzeitig gestand er aber auch: «Der geringe Grip in den ersten Runden der ersten Session war ziemlich schockierend. Aber die Entwicklung der Strecke war unglaublich. Im zweiten Training hatten wir schon viel mehr Haftung, das kam für mich überraschend.»

«Wir erwarten, dass sich die Streckenverhältnisse auch weiterhin stark verändern werden, und wir müssen darauf reagieren», betonte der aktuelle WM-Siebte, der mit Blick aufs Abschlusstraining auch klarstellte: «Natürlich ist es ratsam, im Qualifying so spät wie möglich eine Runde zu drehen, um von den verbesserten Streckenbedingungen zu profitieren. Wahrscheinlich willst du dann als Fahrer schon der Letzte sein, der noch eine schnelle Runde dreht. Allerdings kann es immer eine rote Flagge geben – und wenn wir merken, dass sich die Streckenverhältnisse vielleicht nicht mehr so stark verändern, werden wir vielleicht zum Schluss kommen, dass es sich nicht lohnt, das Risiko einzugehen und bis zum Ende zu warten.»





2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





