Yuki Tsunoda nach gutem Auftakt: «Darauf kommt es an»

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda war im 1. Training in Las Vegas schneller als sein Teamkollege Max Verstappen. Im 2. Training lief es nicht mehr so gut. Warum er dennoch zuversichtlich bleibt, erklärte er hinterher.

Im ersten Training auf dem Las Vegas Strip Circuit sorgte Yuki Tsunoda für eine Überraschung: Der Japaner war zum Start des Wochenendes der Schnellere der beiden Red Bull Racing-Stars – wenn auch nur knapp: Titelverteidiger Max Verstappen blieb auf seiner schnellsten Runde 38 Tausendstel langsamer als sein Stallgefährte.

Im zweiten Training, das durch einen losen Kanaldeckel verkürzt wurde, hatte dann der Niederländer wieder die Nase vorn. Er blieb allerdings auch nur Neuntschnellster, weil er wie viele andere Piloten nicht dazu kam, auf weichen Reifen eine Runde zu drehen. Tsunoda belegte den 15. Platz und erklärte hinterher: «Ich habe heute insgesamt ein gutes Vertrauen gewonnen, und ich bin zufrieden mit meiner Arbeit.»

«Im ersten Training war ich schnell unterwegs, in der zweiten Session hat sich das Auto dann aber nicht mehr gleich angefühlt, und es ist schade, dass das Training verkürzt wurde. Dennoch kann man sagen, dass das Tempo gut ist. Ich lerne immer mehr über das Auto und speziell auf diesen Strecken mit wenig Abtrieb ist es wichtig, dass man das richtige Vertrauen hat, denn das braucht man, um das Auto unter Kontrolle zu halten, darauf kommt es also an», betonte der 25-Jährige.

Gleichzeitig warnte Tsunoda aber auch: «Mal schauen, ob ich im Qualifying vorne mitkämpfen kann, es ist noch zu früh, um das zu sagen, und Ferrari sieht auch sehr schnell aus. Ganz generell denke ich, dass es ein sehr enger Kampf zwischen vier Teams werden wird, deshalb müssen wir beim Speed noch einmal nachlegen. Aber wir haben viele Abstimmungen ausprobiert, und nun müssen wir analysieren, welches das Beste ist, denn wir müssen alles richtig hinbekommen.»





2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





