George Russell (Mercedes/3.): Entscheidender Fehler

​George Russell hat beim spannenden Formel-1-WM-Lauf von Las Vegas einen soliden dritten Rang eingefahren, hinter Max Verstappen und Lando Norris. Der Mercedes-Fahrer hätte mehr erreichen können.

24. Podestplatz für George Russell beim unterhaltsamen Grand Prix von Las Vegas (gleich viele wie Oscar Piastri, Alan Jones und John Surtees), der Mercedes-Fahrer zeigt eine solide Leistung, aber er hätte gegen Verstappen und Norris mehr ausrichten können.

Russell wirkt nach dem Rennen unzufrieden und erzählt: «Ich habe zu Beginn des Grand Prix versucht, Druck auf Max zu machen. Aber dann musste ich mich zurückfallen lassen, weil meine Reifen in den Luftwirbeln von Verstappens Auto zu leiden begannen.»

Das war nicht das einzige Leid: Russell berichtete seiner Mannschaft am Funk, dass ein Problem aus dem Training wiedergekommen sei – eine Servo-Lenkung, die nicht richtig funktionierte.

Russell war hart auf einen Randstein geraten, danach fühlte sich die Lenkung verdächtig leicht an. George will nicht komplett verraten, wie gravierend dieses Problem war: «Belassen wir es dabei, dass es immer da war.»



Nach dem Reifenwechsel griff George erneut an, dabei hat er es nach eigenen Aussagen übertrieben: «Wir sahen eine Chance, um Verstappen zu schnappen, aber das klappte nicht. Ich habe die Reifen beschädigt.»



Statt Leader Verstappen in Bedrängnis zu bringen, musste sich Russell von Norris überholen lassen. Die Gegenwehr war lauwarm. George erklärt: «Ich wollte gegen Norris nichts Dummes riskieren, für uns geht es um den zweiten Platz in der Markenwertung, das wollte ich auf keinen Fall mit einem Ausfall kompromittieren.»



«Letztlich war der dritte Platz das Beste, was ich aus diesem Rennen holen konnte.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Piastri 378

03. Verstappen 366

04. Russell 291

05. Leclerc 222

06. Hamilton 149

07. Antonelli 132

08. Albon 73

09. Hadjar 47

10. Hülkenberg 45

11. Sainz 44

12. Bearman 40

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 786 Punkte

02. Mercedes 423

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 371

05. Williams 117

06. Racing Bulls 86

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 64

10. Alpine 22







