Lewis Hamilton (Ferrari/10.): «Meine übelste Saison»

​Das Unfassbare rückt näher: Eine Formel-1-Saison ohne einen einzigen GP-Podestplatz von Superstar Lewis Hamilton. In Las Vegas fuhr er mit seinem Ferrari vom 19. Startplatz zu Rang 10.

Die Tifosi drückten die Daumen so sehr, dass sie schmerzten: Sie hofften, dass Lewis Hamilton in der Nacht von Las Vegas ein wenig Magie gelingt und er von P19 aus ein gutes Ergebnis einfahren kann. Aber daraus wurde nichts – Rang 10 für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer.

Damit rückt etwas näher, was vor der Saison keiner für möglich gehalten hätte: Eine Formel-1-Saison ohne GP-Podestplatz von Lewis Hamilton. Noch zwei Chancen hat der Brite, um das zu korrigieren, in Katar und in Abu Dhabi.

Nach einem erneut schwierigen Rennen stöhnt Hamilton: «Das ist meine übelste Saison. Ich fühle mich fürchterlich.»

«Glaubt mir, ich versuche wirklich alles, im Auto und auch vor und nach den Einsätzen. Aber egal, was ich mache, es wird schlimmer und schlimmer.»



«Es war ein harter Abend, an den ich mich sicher nicht gerne zurückerinnern werde. Ich hatte einen starken Start und konnte im ersten Teil des Rennens einige Plätze gutmachen. Die Berührung mit Albon im zweiten Teil verursachte einige Schäden, was das Tempo beeinträchtigte und es schwieriger machte, Hülkenberg einzuholen.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Piastri 378

03. Verstappen 366

04. Russell 291

05. Leclerc 222

06. Hamilton 149

07. Antonelli 132

08. Albon 73

09. Hadjar 47

10. Hülkenberg 45

11. Sainz 44

12. Bearman 40

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 786 Punkte

02. Mercedes 423

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 371

05. Williams 117

06. Racing Bulls 86

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 64

10. Alpine 22



