Lewis Hamilton (Ferrari/10.): «Meine übelste Saison»
Lewis Hamilton
Die Tifosi drückten die Daumen so sehr, dass sie schmerzten: Sie hofften, dass Lewis Hamilton in der Nacht von Las Vegas ein wenig Magie gelingt und er von P19 aus ein gutes Ergebnis einfahren kann. Aber daraus wurde nichts – Rang 10 für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer.
Damit rückt etwas näher, was vor der Saison keiner für möglich gehalten hätte: Eine Formel-1-Saison ohne GP-Podestplatz von Lewis Hamilton. Noch zwei Chancen hat der Brite, um das zu korrigieren, in Katar und in Abu Dhabi.
Nach einem erneut schwierigen Rennen stöhnt Hamilton: «Das ist meine übelste Saison. Ich fühle mich fürchterlich.»
«Glaubt mir, ich versuche wirklich alles, im Auto und auch vor und nach den Einsätzen. Aber egal, was ich mache, es wird schlimmer und schlimmer.»
«Es war ein harter Abend, an den ich mich sicher nicht gerne zurückerinnern werde. Ich hatte einen starken Start und konnte im ersten Teil des Rennens einige Plätze gutmachen. Die Berührung mit Albon im zweiten Teil verursachte einige Schäden, was das Tempo beeinträchtigte und es schwieriger machte, Hülkenberg einzuholen.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Piastri 378
03. Verstappen 366
04. Russell 291
05. Leclerc 222
06. Hamilton 149
07. Antonelli 132
08. Albon 73
09. Hadjar 47
10. Hülkenberg 45
11. Sainz 44
12. Bearman 40
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 786 Punkte
02. Mercedes 423
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 371
05. Williams 117
06. Racing Bulls 86
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 64
10. Alpine 22