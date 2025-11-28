Oscar Piastri zur Sprint-Pole: «Speed stimmt endlich»

​Ocsar Piastri hat sich in der spannenden Qualifikation zum Katar-Sprint die beste Ausgangslage gesichert. Der Australier erobert seine dritte Pole hier und erzählt: «Mein Speed hat von der ersten Runde an gestimmt.»

Pole-Position für Oscar Piastri in der Sprint-Quali von Katar. Der McLaren-Pilot erzielt mit der schnellsten Runde auf dem Luisail International Circuit seine vierte. Sprint-Pole in der Formel 1, seine zweite in dieser Saison nach Belgien und seine dritte in Folge auf dieser Rennstrecke.

Der 24-jährige Australier ist nach der intensiven Quali sichtlich erleichtert und sagt: «Es tut gut, zur Abwechslung mal einen schönen Tag zu erleben. Alles hat von Anfang an geklappt, der Wagen fühlte sich von der ersten Runde an hier sehr gut an.»

«Meine Ausgangslage stimmt, ich bin mit meinem Speed sehr zufrieden, was ich an den vergangenen Rennwochenenden nicht so oft sagen konnte.»

«Auch wenn es im Sprint natürlich weniger Punkte gibt als im Grand Prix – ich nehme jeden gerne an, und ich freue mich aufs kurze Rennen vom Samstag.»

«Es ist schwer zu sagen, ob ich diesen Speed auch in der GP-Quali und dann im WM-Lauf halten kann, aber der erste Schritt ist getan. Ich hatte in jeder Runde den Eindruck, dass ich konkurrenzfähige Zeiten fahren kann. So darf es weitergehen.»





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364



Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren