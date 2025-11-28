Oscar Piastri zur Sprint-Pole: «Speed stimmt endlich»
Oscar Piastri erobert seine dritte Sprint-Pole in Katar
Pole-Position für Oscar Piastri in der Sprint-Quali von Katar. Der McLaren-Pilot erzielt mit der schnellsten Runde auf dem Luisail International Circuit seine vierte. Sprint-Pole in der Formel 1, seine zweite in dieser Saison nach Belgien und seine dritte in Folge auf dieser Rennstrecke.
Der 24-jährige Australier ist nach der intensiven Quali sichtlich erleichtert und sagt: «Es tut gut, zur Abwechslung mal einen schönen Tag zu erleben. Alles hat von Anfang an geklappt, der Wagen fühlte sich von der ersten Runde an hier sehr gut an.»
«Meine Ausgangslage stimmt, ich bin mit meinem Speed sehr zufrieden, was ich an den vergangenen Rennwochenenden nicht so oft sagen konnte.»
«Auch wenn es im Sprint natürlich weniger Punkte gibt als im Grand Prix – ich nehme jeden gerne an, und ich freue mich aufs kurze Rennen vom Samstag.»
«Es ist schwer zu sagen, ob ich diesen Speed auch in der GP-Quali und dann im WM-Lauf halten kann, aber der erste Schritt ist getan. Ich hatte in jeder Runde den Eindruck, dass ich konkurrenzfähige Zeiten fahren kann. So darf es weitergehen.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren