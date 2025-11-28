Günther Steiner: «McLaren hätte die WM gewonnen»

Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Wäre das McLaren-Team richtig vorgegangen, wäre ihm auch der Fahrer-WM-Titel sicher gewesen. Der Südtiroler findet klare Worte für die Mannschaft aus Woking.

Zwei Rennen vor dem Saisonende ist die Fahrer-WM immer noch nicht entschieden. Der Vorsprung von Spitzenreiter Lando Norris auf seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und den punktgleichen Titelverteidiger Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team beträgt nur 24 Punkte. Zu holen sind aber noch – dank des Katar-Sprints – 58 WM-Zähler.

Sollte der Weltmeister der vergangenen Jahre das Blatt wenden und am Ende seine vierte erfolgreiche Titelverteidigung in Folge feiern, dann wäre das der grösste Fehler, den ein Weltmeisterteam in der Formel 1 gemacht hätte, ist sich Günther Steiner sicher. Im «The Red Flags Podcast» sagt der frühere Teamchef der Haas-Truppe auf die entsprechende Frage: «Ja, so ist es.»

«Man hat im Leben nicht oft die Gelegenheit, einen WM-Titel zu erobern. Und er war in Griffweite. Ich würde sogar sagen, dass McLaren die WM gewonnen hätte, wenn sie als Team agiert hätten. Wenn es Suppe regnet, muss man den Löffel bereithalten. Wenn etwas Gutes kommt, muss man bereit sein, sich das auch zu schnappen», fügte der Südtiroler an.

«McLaren war auf bestem Weg, die Weltmeisterschaft in der Fahrer-Wertung für sich zu entscheiden, und sie sagten sich: ‚Wir lassen unsere Fahrer frei gegeneinander kämpfen.‘ Sie waren zuversichtlich, dass sich das nicht negativ auswirken wird. Aber nun sieht man, was passiert ist», mahnte Steiner.





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22