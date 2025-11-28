Lewis Hamilton (Ferrari): Klatsche in Katar, nur P18!
Lewis Hamilton
Schon im einzigen Training deutete sich an: Das werden keine Ferrari-Festspiele in der Wüste ausserhalb von Doha – Charles Leclerc nur auf P13, Superstar Lewis Hamilton sogar nur auf P18.
Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton liess seinen Wagen für die Sprint-Quali von Katar umbauen, auf mehr Abtrieb, mit einem grösseren Heckflügel. Leclerc blieb der der Lösung mit dem windschlüpfigeren Flügel.
Und dann das: Der Monegasse am Ende auf P9, Hamilton aber zum Entsetzen der Tifosi im ersten Segment der Sprint-Quali out, nur P18.
Nach der Schmach von Las Vegas (letzter Startplatz für den Grand Prix) nun eine weitere Klatsche. Lewis am Funk, verzweifelt: «Das Auto fährt einfach nicht schneller.»
Später (was nicht übertragen wurde) zu Renningenieur Adami: «Ich entnehme deinem Schweigen, dass ich draussen bin?» Der Italiener nur: «P18.»
Hamilton wirkte nach bei den Interviews kurzsilbig und niedergeschmettert: «Es ist so wie immer. Der andere Flügel hat offensichtlich keinen Unterschied gemacht.»
Rachel Brookes von Sky eilfertig: «Gibt es denn etwas Positives an diesem Tag?» – Lewis: «Ja, wir haben schönes Wetter.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
