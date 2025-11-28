Lewis Hamilton (Ferrari): Klatsche in Katar, nur P18!

​Findet Ferrari-Superstar Lewis Hamilton denn gar nicht aus dem Wellental? Nach dem letzten Platz in der GP-Quali von Las Vegas nun Startplatz 18 für den Sprint von Katar. Mamma mia …

Schon im einzigen Training deutete sich an: Das werden keine Ferrari-Festspiele in der Wüste ausserhalb von Doha – Charles Leclerc nur auf P13, Superstar Lewis Hamilton sogar nur auf P18.

Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton liess seinen Wagen für die Sprint-Quali von Katar umbauen, auf mehr Abtrieb, mit einem grösseren Heckflügel. Leclerc blieb der der Lösung mit dem windschlüpfigeren Flügel.

Und dann das: Der Monegasse am Ende auf P9, Hamilton aber zum Entsetzen der Tifosi im ersten Segment der Sprint-Quali out, nur P18.

Nach der Schmach von Las Vegas (letzter Startplatz für den Grand Prix) nun eine weitere Klatsche. Lewis am Funk, verzweifelt: «Das Auto fährt einfach nicht schneller.»

Später (was nicht übertragen wurde) zu Renningenieur Adami: «Ich entnehme deinem Schweigen, dass ich draussen bin?» Der Italiener nur: «P18.»



Hamilton wirkte nach bei den Interviews kurzsilbig und niedergeschmettert: «Es ist so wie immer. Der andere Flügel hat offensichtlich keinen Unterschied gemacht.»



Rachel Brookes von Sky eilfertig: «Gibt es denn etwas Positives an diesem Tag?» – Lewis: «Ja, wir haben schönes Wetter.»







Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren





