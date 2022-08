Gespann-Masters in Melsungen mit Bischoff/Siebert 02.08.2022 - 12:06 Von Rudi Hagen

© Körner Reaktiviert für Melsungen: Oswald Bischoff und Mario Siebert

Der MSC Melsungen veranstaltet am 6./7. August auf der Bahn an der St. Georgsbrücke sein 60. Internationales Grasbahnrennen. In diesem Rahmen findet Runde 3 des Gespann-Masters statt. Bischoff/Siebert sind auch dabei.