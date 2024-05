Stephan Katt: «Habe Spaß, ich liebe den Bahnsport» 10.05.2024 - 16:49 Von Rudi Hagen

© Hagen Stephan Katt (vorne) fuhr in Lüdinghausen auf Platz 3. William Kruit (links) wurde Zweiter

Nach Platz 5 in Plattling fuhr Stephan Katt am Himmelfahrtstag auf dem Westfalenring in Lüdinghausen auf Podestplatz 3. Körperlich und auch mental ist der «Catman» wieder auf dem Weg nach oben.