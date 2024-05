Jörg Tebbe (45): Mehrere Brüche, keine Lebensgefahr 06.05.2024 - 18:48 Von Manuel Wüst

© FIM Jörg Tebbe muss im Gesicht operiert werden

In Folge des Sturzes beim Sandbahnrennen in Plattling musste Jörg Tebbe mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Straubing geflogen werden. Am Sonntagabend wurde der Norddeutsche operiert, eine weitere OP steht an.