Schwarme: KKH und Godden/Smith waren nicht zu bremsen

Der Däne Kenneth Kruse Hansen und die Briten Mitchel Godden/Paul Smith waren die überragenden Sieger beim Grasbahnrennen in Schwarme. Das Debüt des neuen Club-Vorstandes ist gelungen.

Unter der Regie des neuen, jungen Vorstandes mit Niels Oliver Wessel, Wiebke Till, Dennis Stubbe, Patrick Schur und Kim-Alexa Köster ging das 71. Grasbahnrennen des MSC Schwarme gut über die Bühne. Nur ein etwas zahlreicheres Publikum hätte man sich im Schwarmer Bruch wohl gewünscht.

Noch in der Nacht zum Sonntag wurden die Airfences vom Hümmlingring in Werlte mit dem LKW nach Schwarme gebracht und bis zum Morgengrauen in den ausladenden Kurven des Niedersachsenrings in Schwarme aufgebaut. Alles zur Sicherheit der Aktiven.

So konnten bei den Solisten jeweils sechs, im vierten Vorlauf und im Finale sogar sieben Fahrer starten. Eine wohltuende, zuschauerfreundliche Regelung, wenn man an das Reglement in den Grands Prix auf der Langbahn denkt, wo immer nur fünf Fahrer pro Lauf dabei sein dürfen.





Den Fahrern hat das Schwarmer Rennen auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem Kenneth Kruse Hansen, kurz KKH, war an diesem Tage nicht zu bremsen. Mit seiner gewohnten Startnummer 333 flog der Däne förmlich um das 700 m lange Oval. Der 36-Jährige gewann seine vier Vorläufe und auch das entscheidende Finale.

Ebenfalls stark war Stephan Katt unterwegs. Nach den Vorläufen lag der Neuwittenbeker nur einen Punkt hinter dem Dänen, doch im Finale wurde er «nur» Dritter hinter Paul Cooper. Der Brite machte in Schwarme seinem Ärger über Platz 8 am Vorabend in Werlte mit schneidiger Fahrt und Platz 2 im Finale Luft.

Platz 1 in Werlte und tags darauf auch in Schwarme, das war die blitzsaubere Bilanz von Mitchel Godden und Beifahrer Paul Smith in der Gespannklasse. Die Briten konnten sich im letzten Lauf sogar einen Ausfall leisten, denn so lagen sie mit vier Laufsiegen am Ende immer noch fünf Zähler vor den Dutch-Open-Siegern Wilfred Detz/Bridget Portijk. Das gemischte niederländische Team hatte aber in ihrem vierten Heat einen Ausfall zu beklagen.

Eine recht starke Vorstellung lieferten auch Oliver Möller und Beifahrerin Sindy Viragos in Schwarme ab. Sie hielten die beiden Teams vom Bodensee, Moritz Straub/Patrick Löffler und Imanuel Schramm/Nadin Löffler mit jeweils einem Pünktchen auf Distanz. «Immel» Schramm war aber noch etwas von einem grippalen Infekt geschwächt.

Ergebnisse Grasbahnrennen Schwarme:

I-Solo: 1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 24. 2. Paul Cooper (GB), 13. 3. Stephan Katt (D), 23. 4. Mika Meijer (NL), 18. 5. Mark Beishuizen (NL), 12. 6. William Kruit (NL), 18. 7. Daniel Spiller (D), 13. 8. Nigel Hummel (NL), 10. 9. Jens Benneker (D), 10. 10. Fabian Wachs (D), 8. 11. Timo Wachs (D), 8. 12. Callum Walker (GB), 6.

Finale: 1. Kruse Hansen, 2. Cooper, 3. Katt, 4. Meijer, 5. Beishuizen, 6. Kruit, 7. Spiller.

I-Seitenwagen: 1. Mitchel Godden/Paul Smith (GB), 20 Punkte. 2. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 15. 3. Oliver Möller/Sindy Viragós (D), 13. 4. Moritz Straub/Patrick Löffler (D), 12. 5. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 12. 6. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 1.