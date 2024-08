DO Staphorst (NL): Wieder Meijerink und Detz/Portijk 24.08.2024 - 00:13 Von Rudi Hagen

© Hagen Dave Meijerink siegte auch in Staphorst

In der fünften und letzten Runde zur Dutch Open in Staphorst siegten die bereits feststehenden Meister Dave Meijerink bei den Solisten und Wilfred Detz/Bridget Portijk in der Seitenwagenklasse.