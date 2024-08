Eenrum: Godden/Smith überragend - Max Dilger Podest

© Hagen Mit den Briten Godden/Smith wird auch beim EM-Finale zu rechnen sein

Zeitgleich zum Langbahn-GP in Scheeßel fand in Eenrum (NL) ein internationales Grasbahnrennen statt, das «Masters of Grass Track». Max Dilger und Markus Brandhofer/Sandra Mollema mit Podestplätzen.