Jörg Tebbe: Aus nach Steinschlag auf OP-Schlüsselbein

Pech für Jörg Tebbe: Gleich in Lauf 1 auf dem Leineweberring in Bielefeld musste der Dohrener einen Steinschlag auf das operierte Schlüsselbein einstecken. Beim EM-Semi in St. Macaire ist der 46–Jährige wieder dabei.

Für Jörg Tebbe vom MSC Dohren ist 2025 seine 31. Saison als Bahnsportler. Der Routinier, der im Vorjahr eigentlich seine letzte volle Saison angehen wollte, stürzte dann aber beim Sandbahnrennen in Plattling. Er hatte sich mit dem Finnen Tero Aarnio verhakt, beide knallten anschließend in die Bande.

Für Tebbe war die Saison danach vorbei, den Brüchen am linken Schlüsselbein und am rechten Oberarm, sowie einem doppelten Kieferbruch geschuldet. Aber der Emsländer kämpfte sich mit großer Disziplin wieder an seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit heran und stand zur Saison 2025 wieder am Band.

Und siehe da: Jörg Tebbe holte sich kürzlich wieder in Tampere die Finnische Langbahnmeisterschaft. Guter Mann. Glückwunsch. Beim Vatertagsklassiker in Herxheim verfehlte der Niedersachse mit etwas Pech das Semifinale und landete am Ende auf Platz 13.

Beim Grasbahnrennen auf dem Leineweberring in Bielefeld war für ihn das Rennen schon nach einer Runde vorbei. Tebbe: «Ich hatte einen sehr guten Start und lag in der ersten Kurve außen herum auf Rang drei. Dann habe ich auf der Gegengeraden einen Stein auf mein operiertes Schlüsselbein bekommen und zwar genau auf die Platte, die ich noch drin habe. Dabei wurde wohl ein Nerv getroffen, was dazu führte, das ich noch am Montagmorgen ein Kribbeln in meinen Fingern hatte. Es hat sich aber inzwischen bedeutend verbessert. In St. Macaire bin ich wieder am Start, denn am Schlüsselbein und an der Platte ist alles heil geblieben.»

Beim Semifinale 1 für die Grasbahn-EM 2025 am kommenden Samstag, 7. Juni, in Südfrankreich stehen neben Tebbe mit Daniel Spiller und Dominik Werkstetter zwei weitere Deutsche im 15er-Starterfeld. Neun qualifizieren sich direkt für das EM-Finale am 17. August in Eenrum (NL), der Zehnte ist Reserve.

Das Semifinale 2 der Solisten wird am 26. Juli in Werlte (D) ausgetragen. Die Qualifikationsrunde zur Seitenwagen-EM findet ebenfalls am 7. Juni in St. Macaire statt. Aus deutscher Sicht sind die Teams Markus Venus/Markus Eibl, Raphael San Millan/Benedikt Zapf, Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter und Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin dabei.