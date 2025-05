Jörg Tebbe ist Finnischer Langbahnmeister 2025

Mit Punktemaximum aus den Vorläufen und dem Sieg im überaus spannenden und entscheidenden Finale ist der Dohrener Jörg Tebbe zum vierten Mal Finnischer Langbahn-Champion geworden.

Das Rennen fand auf der sehr schnellen und wunderschönen 1000-Meter-Sandbahn im südfinnischen Tampere statt, mit Jörg Tebbe und Sohn Louis füllten zwei Deutsche das finnische Feld auf.

Zum vierten Mal in seiner Karriere gewann Jörg Tebbe die Finnische Meisterschaft – und das ungeschlagen. Dabei musste der 46-Jährige all seine Erfahrung auf den klassischen Sandbahnen ausspielen, denn mit Tero Aarnio und Henri Ahlbom folgten ihm zwei schnelle einheimische Fahrer, mit denen er auch schon auf den deutschen Bahnen so manchen Strauß ausgefochten hat.

Nach dem Rennen sparte Jörg Tebbe nicht mit Lob über die hervorragende Bahn im Land der tausend Seen und äußerte noch einmal seine Vorliebe für solche Pisten. Auf Platz 4 sah man den Finnen Max Koivula und als Fünfter rundete Sohn Louis das starke Ergebnis der Bahnsportfamilie Tebbe ab.

Während Jörg Tebbe, Max Koivula und Henri Ahlbom als die Top-3 nach den Vorläufen direkt ins entscheidende Finale einzogen, mussten Tero Aarnio und Louis Tebbe den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen, in dem sie Erster und Zweiter wurden.

Ergebnisse Finnische Langbahn-Meisterschaft Tampere:

1. Jörg Tebbe (D), 16 Vorlaufpunkte. 2. Tero Aarnio 13. 3. Henri Ahlbom 15. 4. Max Koivula 14. 5. Louis Tebbe (D), 10. 6. Janne Koivula 8. 7. Toni Mustonen 8. Markku Autio 9. 9. Simo Pulli 8. 10. Jarkko Kunnaskari 7. 11. Mattias Blom 5. 12. Jani-Pekka Koivula 3. 13. Mika Helin 2. 14. Arttu Lehtinen 0. 15. Juka Kivisto 0.