Wer wird in Werlte Grasbahn-Europameister 2023?

Lukas Fienhage gehört in Werlte mit zu den Favoriten

Am Samstagabend wird in Werlte auf dem Hümmlingring der Grasbahn-Europameister 2023 gesucht. Fünf Niederländer, vier Franzosen und vier Deutsche, je zwei Briten und Dänen sowie ein Tscheche kämpfen um den Titel.

Fast wie ein Lauf zum Langbahn-GP liest sich das Fahrerfeld für das EM-Finale auf der Grasbahn für Samstag, den 22. Juli in Werlte. Zehn aktuelle Piloten der diesjährigen WM sind auf der Grasbahn im Emsland am Start.

«Das wird aufregend für das Publikum, das kann ich jetzt schon versprechen», freute sich Werlte-Chef Josef Hukelmann angesichts des bevorstehenden Flutlicht-Events, «nach den zwölf Vorläufen sind die besten vier Fahrer für das alles entscheidende A-Finale qualifiziert. Zwei weitere Finalisten werden im B-Finale ermittelt. Das bedeutet im Klartext, dass sich der Zehnte nach den Vorläufen als Erster oder Zweiter im B-Finale für das A-Finale qualifizieren und dann noch Europameister werden kann. Spannender geht es doch nicht.»

Aus deutscher Sicht sind Lukas Fienhage und Stephan Katt aktuelle Grand-Prix-Teilnehmer. Vor allem Fienhage können in Werlte Chancen zumindest für die Teilnahme am A-Finale eingeräumt werden. Romano Hummel, der zuletzt sehr starke Dave Meijerink und Mika Meijer aus den Niederlanden sowie Wieder-Einsteiger Jannick de Jong zählen zu den Top-10 auf dem Hümmlingring.

Der Brite Chris Harris führt zur Zeit die aktuelle Langbahn-Weltmeisterschaft an. Der «Bomber» zählt auch für die EM zum heißen Favoriten. Dessen Landsmann Andrew Appleton hat sich kürzlich in La Reole (F) für die WM 2024 hinter Harris und Meijerink qualifiziert und kann auch in Werlte aufs Treppchen fahren.

Die Dänen Jacob Bukhave und Kenneth Kruse Hansen, der Clubfahrer beim MSC Hümmling Werlte ist, rangieren in der aktuellen WM auf den Plätzen 15 und 18. Josef Franc aus Tschechien gewann immerhin den ersten Grand Prix in Herxheim und muss bei der EM ebenfalls zum Favoritenkreis gezählt werden. Sein Landsmann Hynek Stichauer, momentan Siebter der WM, ist in Werlte nur Reservist.

Wenn die EM-Läufe vorbei sind, wird in Werlte noch das sogenannte Handicap-Superfinale über vier Runden ausgetragen. Die ersten drei Fahrer der B-Lizenz und des EM-Finales sind hier am Start. Die B-Lizenzler bekommen 30 Meter Vorsprung.

Fahrerfeld EM-Finale in Werlte (D):

1. Romano Hummel (NL)

2. Mika Meijer (NL)

3. Henry van der Steen (NL)

4. Dave Meijerink (NL)

5. Jannick de Jong (NL)

6. Lukas Fienhage (D)

7. Stephan Katt (D)

8. Fabian Wachs (D)

9. Mario Niedermeier (D)

10. Steven Labouyrie (F)

11. Jordan Dubernard (F)

12. Richard de Biasi (F)

13. Stephane Trèsarrieu (F)

14. Chris Harris (GB)

15. Andrew Appleton (GB)

16. Jacob Bukhave (DK)

17. Kenneth Kruse Hansen (DK)

18. Josef Franc (CZ)

Res.: Henri Ahlbom (FIN)

Res. Hynek Stichauer (CZ)

Fahrerfeld I-Seitenwagen:

Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL),

Manuel Meier/Melanie Meier (D)

Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D)

Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D)

Oliver Möller/Dana Frohbös (D)

Mitch Godden/Paul Smith (GB)

Wilfred Detz/Wendy Arling (NL)

Nicole Standke/Pascal Hillmann (D)