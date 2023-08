Venus/Eibl: Erwartungen heruntergeschraubt

Beim EM-Finale in Eenrum 2022 fuhren MarkusVenus/Markus Eibl vorneweg

Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl (RSC Pfarrkirchen) sind die amtierenden Europameister in der Seitenwagenklasse. Am Samstag ist das EM-Finale in Bad Hersfeld. Hat sich Venus von seiner Verletzung von Altrip erholt?

Als Markus Venus und Markus Eibl beim Rennen an Fronleichnam im Tagesfinale unverschuldet auf das Gespann von Imanuel Schramm und Beifahrerin Nadin Löffler krachten, als bei deren Motorrad der Zahnriemen gerissen war, war klar, dass hier diverse Verletzungen bei allen Beteiligten resultierten. So war es dann auch.

Am Schlimmsten hatte es Venus erwischt, bei dem das rechte obere Sprunggelenk zertrümmert wurde. Die Ärzte operierten den 41-Jährigen anschließend erfolgreich, wobei die Brüche verschraubt wurden. Danach folgten Krankengymnastik und Reha mit viel Physiotherapie.

Venus: «Erst in der letzten Woche am Sonntag konnte ich wieder ohne Krücken laufen und am Montag ging es dann auch wieder mit der Arbeit los.» Aber eines ist klar: Markus Venus und Markus Eibl starten am morgigen Samstag (12. August) beim Finale zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft der Seitenwagen.

Zwölf Teams plus zwei in Reserve kämpfen unter Flutlicht auf der 500 m langen Grasbahn «Vorm Laufholz» unterhalb des Johannesbergs in Bad Hersfeld um den Titel. Jedes Team muss vier Vorläufe bestreiten. Nach insgesamt zwölf Vorläufen stehen die drei Finalläufe auf dem Programm, wobei jeweils der Einlauf für die Endabrechnung gewertet wird. SPEEDWEEK.com sprach jetzt noch einmal mit Markus Venus .

Markus, geht es dir mittlerweile wieder gut?

Tja, als ich die Krücken endlich beiseite legen konnte, war das schon ein gutes Gefühl. Wir lassen uns überraschen, wie es am Samstag auf dem Motorrad aussieht, denn wir sind ja zwei Monate keine Rennen mehr gefahren.

Und die Fahrt in einem Gespann auf einer Grasbahn ist ja auch nicht gerade wie das Gleiten in einer Sänfte, oder?

Nö, diese ganzen Vibrationen, da muss man mal schauen, was die mit meinem Fuß machen.

Warst du in dieser Saison schon mal auf einer Grasbahn im Einsatz?

Nein, das ist unsere erste Grasbahn in diesem Jahr.

Wann bist du das letzte Mal auf der Bahn in Bad Hersfeld gefahren?

Das ist schon einige Zeit her. Die letzten Daten habe ich aus dem Jahr 2018. 2019 war schon für das Finale in Eenrum qualifiziert, die beiden nächsten Jahre fielen wegen Corona aus und im vergangenen Jahr brauchte ich die Qualifikation ebenfalls nicht fahren. In Bezug auf die technische Einstellung verlasse ich mich da auch auf meine Erfahrungswerte.

Wie schätzt du eure Chancen auf die Titelverteidigung ein?

Wir haben unsere ursprünglichen Erwartungen nach dem Crash in Altrip schon heruntergeschraubt. Aber wir tun unser Bestes und werden schauen, was am Schluss dabei herauskommt.

Folgende Teams nehmen am EM-Finale teil:

Markus Venus/Markus Eibl (D)

Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D)

Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL),

Manuel Meier/Melanie Meier (D)

Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D)

Marco Hundsrucker/Florian Niedermeier (D)

Mitch Godden/Paul Smith (GB)

Josh Goodwin/Liam Brown (GB)

Wilfred Detz/Bonita van Dijk (NL)

Remi Valladon/Dylan Fourcade (F)

Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F)

Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/D)

Res. Sven Holstein/Dennis Smit (NL)

Res. Oliver Möller/Kim Kempa (D)